Si riaccende l’antico forno: a Cuirone di Vergiate è il weekend della festa del pane

La tradizione e i sapori locali tornano protagonisti con la XII edizione della Festa del Pane a Cuirone di Vergiate. L’evento, che si svolgerà nel weekend del 14 e 15 ottobre, promette di deliziare i palati e di offrire momenti di condivisione e scoperta.

Il Sabato 14 ottobre, presso la Cooperativa La Vittoriosa in Via Matteotti, 1, dalle 15:00 alle 17:00, si terrà il Laboratorio della Pasta Madre condotto da Roberto Perusin. Durante il laboratorio, i partecipanti apprenderanno le tecniche per realizzare un autentico pane casalingo tradizionale utilizzando la pasta madre. Al termine, ci sarà una degustazione del pane di segale arricchito con pancetta. È obbligatoria l’iscrizione al laboratorio entro giovedì 12 ottobre. Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l’indirizzo fornodicuirone@gmail.com.

La giornata di Domenica 15 ottobre avrà inizio alle 9:30 presso l’Antico Forno di Cuirone, in Via San Materno, 10, con l’apertura del Mercatino di prodotti locali. Dalle 10:00 alle 12:00, si potrà assistere alla cottura tradizionale del pane di segale nel forno a legna, seguita da un aperitivo con pane di segale e pancetta rustica. Successivamente, dalle 12:00 alle 12:30, verrà preparata e cotta la “brusela”, un dolce tipico locale realizzato con pane di segale e uva americana delle topie di Cuirone. Dalle 14:30 alle 15:30, ci sarà la distribuzione del pane e della brusela fino ad esaurimento, con offerte a scopo benefico a favore di enti e associazioni locali. Si consiglia di prenotare scrivendo a fornodicuirone@gmail.com.

Inoltre, in occasione della Festa del Pane, l’osteria della Vittoriosa, situata presso la Cooperativa di Consumo La Vittoriosa in Via Matteotti, 1, proporrà nel proprio menù, sia sabato 14 che domenica 15 ottobre, specialità a base di segale: crostoni di pane con lardo alle erbe e ravioli di segale ripieni di furmagina, conditi con burro d’alpeggio e salvia dell’orto della cooperativa. Per prenotazioni e informazioni, è possibile contattare i numeri 0331 946102 o 333 784 3292.