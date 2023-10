Slalom Luino-Montegrino, conto alla rovescia

Si avvicina l’appuntamento con lo slalom motoristico Luino-Montegrino, competizione che torna quest’anno nella data di domenica 15 ottobre dopo nove anni in cui non era stata organizzata. L’intervento dell’Automobile Club Varese è stato determinante e ha permesso la rinascita della gara in una terra – il Luinese – che ha tanta parte nella storia rallystica della nostra provincia.

Lo slalom si disputerà su un tratto di strada in salita tra la località di Voldomino e Montegrino lungo 3,2 chilometri, che sarà reso più tecnico dalla presenza di tredici postazioni di rallentamento e passaggi di abilità con barriere e birilli. Il regolamento prevede le penalità ai concorrenti che dovessero abbattere gli ostacoli. Tre le manches per ciascun concorrente, motivo per cui si prevede a ogni passaggio un miglioramento delle prestazioni.

Le iscrizioni stanno dando buoni riscontri sia tra i rallysti locali (le vetture sono Renault Clio RS, Suzuki Swift, Mini Cooper S, Citroen C2 16V e Opel Corsa GSi) sia tra gli specialisti delle corse di questo genere provenienti da Lombardia, Piemonte e Veneto. Tra essi anche piloti forniti di vetture come Osella Bmw, Radical SR4 Suzuki e Abarth.

Lo slalom Luino-Montegrino sarà presentato ufficialmente giovedì 12 ottobre alle ore 21 a Palazzo Verbania, a Luino in un incontro aperto a tutti. Sarà il momento anche per suggellare la collaborazione tra ACI Varese e gli enti che si sono adoperati per la riproposizione dello slalom, ovvero i Comuni di Luino e Montegrino Valtravaglia, la Confcommercio-Ascom di Luino, le Pro Loco delle due località e altre associazioni della zona.

A dirigere le operazioni ci sono il direttore di gara Simone Ossola e il delegato ACI Sport Sandro Tibiletti; intanto gli organizzatori hanno approntato il nuovo sito con tutte le informazioni necessarie. Lo trovate CLICCANDO QUI.