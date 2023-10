Social e pedo-pornografia se ne parla a Varese con l’associazione Meter

Il mondo digitale e la sua diffusione sempre più ampia hanno portato con sé una serie di problemi che riguardano la sicurezza e il benessere dei più giovani. Tra questi, uno dei più inquietanti è il dilagare della pedo-pornografia sui social network.

Per chi desidera saperne di più sull’argomento, il 20 ottobre si terrà un evento a Varese. Durante la mattina, i giovani studenti di IV e V superiore potranno partecipare a una sessione informativa presso l’Istituto De Filippi, mentre la sera, alle 21.00, genitori, educatori e docenti avranno l’opportunità di approfondire la tematica presso l’istituto Maria Ausiliatrice. Questi eventi offrono un’occasione preziosa per apprendere come proteggere i minori dai pericoli online e come contribuire a combattere la pedo-pornografia sui social network.

Relatori Don Fortunato Di Noto Fondatore Associazione Meter contro il dilagare del fenomeno in rete, per la tutela di bambini e giovani e l’avvocato Maria Suma Vice presidente di Meter.