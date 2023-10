Sondaggio dell’INPS a 350.000 utenti: ” Com’è la qualità dei nostri servizi?”

Prosegue l’attività dell’INPS nella raccolta delle opinioni dei cittadini al fine di elevare il grado di soddisfazione e consolidare il rapporto di fiducia con l’Istituto.

Sulla base di questi obiettivi l’INPS ha dato il via a una campagna conoscitiva inviando un questionario tramite e-mail, con dominio “@inps.it”, ad un campione di circa 350.000 utenti stratificato rispetto alle variabili anagrafiche e geografiche.

L’importanza di comprendere in che misura cittadini e utenti associano all’Inps la capacità di erogare e gestire prestazioni e servizi è fondamentale al fine di migliorare l’affidabilità e la reputazione dell’INPS, nonché a promuovere best practices, ottimizzare l’accessibilità ai diversi canali di interazione e risolvere eventuali criticità rispetto ai servizi erogati.

Il questionario servirà ad analizzare la percezione dei cittadini sull’Istituto, la sua presenza sui social e sui media, misurando e valutando – in termini di fiducia, affidabilità e autorevolezza – le azioni condotte dall’INPS come attore delle politiche previdenziali e sociali, nonché a rilevare il grado di conoscenza dei cittadini – in termini di cultura previdenziale e sociale – rispetto ad alcuni servizi e prestazioni erogati dall’Istituto.

Allo stesso tempo, l’obiettivo è anche quello di valorizzare l’esperienza sui diversi touchpoint degli utenti che hanno interagito con INPS prima o durante il 2023.

Le risultanze consentiranno all’Istituto, in un quadro di sinergia collaborativa con l’utenza, di individuare i punti di forza e le aree di miglioramento per un impegno costante a preservare e rafforzare la fiducia dei cittadini verso l’INPS, in un’ottica orientata all’eccellenza, la trasparenza e la dedizione nel fornire servizi di qualità