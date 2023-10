Spaccio nei boschi, ventunenne beccato dai carabinieri con 30mila euro

Ancora arresti per spaccio nel territorio boschivo delle colline sopra Gallarate: nei guai è finito un ventunenne cittadino marocchino, individuato e fermato in territorio di Jerago con orago.

Irregolare in Italia, il giovane è fuggito all’arrivo dei carabinieri della caserma di Albizzate (che controllano le aree di bosco durante il giorno), è stato raggiunto e ha fatto resistenza: due militari hanno riportato ferite lievi nel corso del fermo.

Il ragazzo aveva con sé 70 grammi di hashish e ben 30 mila euro in contanti.

Portato in tribunale, l’arresto è stato convalidato per direttissima. Il giudice ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’aumento dello smercio di droga nella zona delle colline – tra Besnate, Jerago, Mornago e Sumirago – ha suscitato diverse proteste degli abitanti e richieste d’intervento. In passato i carabinieri della Compagnia di Gallarate hanno svolto anche azioni di rastrellamento dell’area, individuando i bivacchi di fortuna allestiti dagli spacciatori.