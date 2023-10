Spettacoli per bambini al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio

Al Teatro San Giovanni Bosco di Busto Arsizio parte la nuova stagione di teatro per famiglie “dove anche gli adulti si divertono”, come dice Giorgio Rizzi, della compagnia C’è un asino che vola che cura la rassegna assieme all’Arca di Noe. Attori e burattini per cinque spettacoli in tutto che divertono i bambini, ma sanno far ridere, smuovere, far riflettere anche gli adulti a partire da domenica 22 ottobre con “Il brutto anatroccolo” di Proscenio Teatro (foto in apertura).

Il calendario prosegue con cadenza mensile, indicativamente nella terza domenica di ogni mese alle ore 16.

Il 19 novembre burattini e attori in scena con “Mago Magrino e gli animali magici” della compagnia C’è un asino che vola.

Il 17 dicembre tocca invece alla compagnia friulana Ortoteatro che porta in città uno spettacolo natalizio, “Schiaccianoci e il re dei topi”.

Due spettacoli sono poi previsti nel 2024: il 21 gennaio con i senesi di Teatro delle dodici lune che portano in scena “Le penne dell’orco”, mentre al 18 febbraio la rassegna si chiude con “C’era due volte un re” dell’Arca di Noe.