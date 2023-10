Spintona un’infermiera che batte la testa: il fatto nel reparto di psichiatria dell’ospedale comasco

Aggressione all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia. L’azienda chiarisce la dinamica di quello che il sindacato UIL denunciava essere un violento pestaggio ai danni di un’infermiera nel reparto psichiatria.

Secondo la ricostruzione fornita dell’azienda, il grave fatto è avvenuto nel reparto di Psichiatria dove un ragazzo ricoverato ha tirato calci e pugni ad una porta e in seguito ha spintonato l’infermiera per le spalle. La professionista sanitaria ha perso l’equilibrio e ha sbattuto la testa contro un quadro elettrico, riportando così una ferita per la quale si sono resi necessari tre punti di sutura.

La prognosi prescritta dai medici del Pronto Soccorso è di dieci giorni. Il personale della Vigilanza è intervenuto quando la situazione era già risolta e non c’è stato, quindi, alcun bisogno di contenimento del paziente.