Spostata a domenica la camminata “Noi in rosa” a Besozzo

L’amministrazione Comunale di Besozzo intende fermamente portare avanti l’obiettivo, di fare prevenzione in un binomio di sport e benessere.

Il colore rosa caratteristico di questo mese di prevenzione del tumore al seno non solo è diventato protagonista del faro di Besozzo, ma anche delle vie dei paesi grazie ai commercianti DEL DISTRETTO DEL COMMERCIO, Besozzo, Cocquio Trevisago, Gemonio, Monvalle e della associazione Besozziamo che hanno allestito le vetrine, portatrici, in questa occasione di messaggi importanti e grandi strumenti di comunicazione.

Come pure il colore arancione delle magliette di questa edizione ravviverà il parco di via Milano e la pista ciclabile. Si è voluto porre attenzione anche all’arancione in quanto colore ufficiale della associazione Andos Associazione Nazionale Donne Operate al Seno comitato Varese- sezione Ispra– presente sul territorio Besozzese alla Casa delle persone del Comune di Besozzo, che da anni collabora fattivamente con l’amministrazione per l’obiettivo importante di prevenzione.

«1Ringraziando il Comune di Besozzo per l’organizzazione di questo evento – dice Cinzia Simonetta vice presidente Andos comitato Varese- sez. Ispra – la cosa che mi riempie il cuore è l’adesione di tante associazioni e negozianti che ringraziamo per la sinergia creata in questi giorni. La collaborazione e la rete rappresentano un valore aggiunto e una grande forza»

«È bellissimo vedere le vetrine dei nostri commercianti allestite a tema, – commenta Francesca Fratello presidente associazione Besozziamo – vedere la grande partecipazione e l’entusiasmo di tutti ci rende davvero orgogliosi, vogliamo essere un punto di riferimento e sostegno. Siamo sempre più convinti che Insieme siamo più forti e possiamo fare la differenza».

Stante il maltempo il momento di incontro fissato per il giorno 21 ottobre 23 ore 14.30 viene rinviato a domenica 22 ottobre dalle ore 09.30 . “Vi aspettiamo con le magliette indossate – commenta l’assessore allo sport e benessere del Comune di Besozzo Francesca Pianese – per una mattina di riflessione, di sorpresa e unione in una iniziativa di comunità dove il cammino non sarà solo mero cammino ma una interpretazione di quello che può rappresentare un percorso di malattia e di forza”.

ECCO IL PROGRAMMA:

ore 09.30 : RITROVO E PREPARAZIONE

ORE 10.00 : PARTENZA CAMMINATA AMATORIALE NON COMPETITIVA – percorso benessere pista ciclabile di 4,5 Km circa.

E’ prevista un’offerta minima di € 10,00 ed il ricavato sarà in favore di Andos COMITATO Varese sezione Ispra per finanziare attività di prevenzione del tumore al seno e sostegno. Verrà distribuita ad ogni partecipante una maglietta “NOI IN ROSA” fino ad esaurimento.

Lungo il percorso, accompagnati dai gruppi di cammino a dalle associazioni Nordic Walkin e 7laghi runners, verranno dedicati anche momenti brevi di acquisizione pratica, meditativa o yoga:

DIAGNOSI con una preparazione -Yoga studio e benessere – Cristina Somarè con l’intervento di Renata Meloni e Cral Whirpool benessere con Barbara Corda

con una preparazione -Yoga studio e benessere – Cristina Somarè con l’intervento di Renata Meloni e Cral Whirpool benessere con Barbara Corda CONSAPEVOLEZZA “Essere consapevole del nostro corpo e dei nostri limiti ci aiuta ad accettarli. – commenta Antonella Desantis istruttrice di yoga, che dedicherà un momento alla consapevolezza lungo il percorso – la consapevolezza è un po’ come un faro di luce che ci illumina la via verso quella che poi sarà la guarigione.”

“Essere consapevole del nostro corpo e dei nostri limiti ci aiuta ad accettarli. – commenta Antonella Desantis istruttrice di yoga, che dedicherà un momento alla consapevolezza lungo il percorso – la consapevolezza è un po’ come un faro di luce che ci illumina la via verso quella che poi sarà la guarigione.” ENERGIA E FORZA “ Ognuno di noi possiede una scintilla divina …. – interviene Filomena Filodoro di Spazio Yoga, che dedicherà un momento di carica ed energia alla fine del percorso – Quel fuoco può essere acceso e tenuto in vita grazie all’elemento dell’amore”.

“ Ognuno di noi possiede una scintilla divina …. – interviene Filomena Filodoro di Spazio Yoga, che dedicherà un momento di carica ed energia alla fine del percorso – Quel fuoco può essere acceso e tenuto in vita grazie all’elemento dell’amore”. UNIONE Nella danza della vita – conclude Ines Rita Domenichini che chiuerà il cammino in un siamo tutti collegati. È impossibile perdersi se ci teniamo per mano.

ore 11.30 momento conoscitivo associazioni, banchetti ed isole benessere con Intervento:

Dott.sa Paola Zavagnin – Psico-oncologa e Trainer di Mindfulness intervento di cure integrate in oncologia

Dott.sa Silvia De Marchi collaboratrice Centro Elpis sport alleato di benessere di corpo e mente

ore 12.00 una giuria, presa visione delle “vetrine in rosa” del Distretto del commercio, premierà le più significative.

Isole di benessere con possibilità di ginnastica, yoga, meditazione, cammino e tanto altro e banchetti informativi sulla prevenzione e cura di patologie oncologiche.

-Yoga studio e benessere – Cristina Somarè con l’intervento di Renata Meloni,

-Cral Whirpool benessere con Barbara Corda

– Associazione Happy Nordic Walking , programmi di attività di cammino come proposta di riabilitazione e rafforzamento fisico;

– Ganesha’s belly di Antonella Desantis

– Spazio Yoga di Francesca Tenti con Filomena Filodoro

– Danza in itinere con Ines Rita Domenichini – danzaterapia – e Paola Buzio – meditazione

– ANDOS Varese Comitato di Varese, sez. Ispra;

–Antonella Corazza e la sua squadra di canottaggio “THE SAME BOAT”. Il canottaggio come attività sportiva per riabilitare fisicamente e psicologicamente;

– Gruppi di Cammino del Comune di Besozzo

–Silvia Laudi consulente per l’intimo su misura pre e post operatorio;

– GEMI HEALTH & CARE le vie della prevenzione con Cristina Biavaschi;

– Vivay la tricoprotesi di capelli naturali per la donna;

– APEO – Associazione Professionale di Estetica Oncologica con Shintai di Brebbia;

– SOS DEI LAGHI

Si potrà degustare anche un gradevole the caldo . Per creare abitudini nel rispetto dell’ambiente si invitano i partecipanti a portare il proprio bicchiere o tazzina!

Fabrizio Gulmini, presentatore dell’evento, dialogherà con le donne e le associazioni presenti. Verrà dedicato uno speciale NOI IN ROSA sulla pagina del Comune di Besozzo (VA). Il tutto per raggiungere il maggior numero possibile di persone, per fare informazione e lasciare traccia anche a chi non può essere presente ma intende rivedere l’evento e trarre spunti per la salute ed il suo benessere.

«Nella vita ci sono momenti che devi pensare e momenti che devi lasciar perdere – conclude Ivana Ghiringhelli , istruttrice nordic walking, che conduce i gruppi di cammino del comune di Besozzo – Ma ogni momento è parte di essa : ci sono momenti di pioggia che servono per farci apprezzare i momenti meravigliosi di sole».