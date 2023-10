Squilibrato entra alle scuole elementari di Massagno ma trova la Polizia

La Polizia cantonale comunica che giovedì verso le 11.30 un uomo in stato confusionale è entrato nella Scuola elementare di Massagno. Presso l’Istituto scolastico erano già presenti per lezioni di educazione stradale agenti della Polizia Ceresio Nord, che sono celermente intervenuti bloccandolo e prendendolo a carico unitamente alla direzione scolastica. Sul posto in supporto anche agenti della Polizia città di Lugano. Pure intervenuto il Gruppo Minori della Polizia cantonale. Stando a una prima ricostruzione non vi è stata una messa in pericolo delle persone presenti. L’uomo è stato successivamente trasportato all’ospedale per una valutazione sanitaria.

Un caso analogo, dai contorni similari, era avvenuto in Italia qualche mese fa quando un tentativo di furto venne sventato in una scuola a Uboldo causa della presenza di un sottufficiale dei carabinieri nell’isoituto per un consiglio di classe: il militare, sentiti rumori sospetti provenire da una finestra, ha fermato e denunciato un individuo entrato nella scuola per rubare.