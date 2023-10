Sui sentieri di Brinzio si corre l’Oktober Trail Fest

Appuntamento con il trail a Brinzio, nel cuore del parco del Campo dei Fiori e in mezzo a boschi e sentieri affascinanti. Sabato 21 ottobre, grazie all’organizzazione di 100% Anima Trail, il piccolo centro del Varesotto ospita la prima edizione dell’Oktober Trail Fest, una staffetta aperta a tutti gli appassionati di questa disciplina.

La gara è a coppie ma chi è senza coequipier può comunque presentarsi al via, con l’organizzazione che affiancherà i “singoli” presenti creando nuove squadre. La partenza è fissata per le ore 14.30 dal borgo di Brinzio, poi gli atleti affronteranno un circuito di 3 chilometri con un dislivello positivo di 150 metri. I componenti della coppia si alterneranno sul circuito e si daranno il cambio al termine di ogni giro. Dopo due ore di gara, il corridore sul tracciato dovrà raggiungere il traguardo completando l’ultimo giro. La classifica – come una gara endurance di automobilismo – premierà la coppia che avrà effettuato il maggior numero di giri portati a termine.

Le iscrizioni online restano aperte fino a giovedì 19 ottobre; dopo tale data ci si potrà iscrivere solo sul posto il giorno stesso della gara in base alla disponibilità di pettorali. Al ritiro pettorali e al banco delle iscrizioni (apriranno alle 13) si dovrà consegnare una copia cartacea del certificato di idoneità sportiva agonistica in corso di validità. Senza questo documento, non si potrà prendere parte alla manifestazione.

Il costo di iscrizione è di 32 euro a coppia (i “singoli” pagano la metà) e include il pettorale, il pacco gara, l’accesso al ristoro e un buono pasto per il pasta party che prevede birra o acqua, portate a base di polenta (salsiccia e funghi), panini e patatine fritte. A cucinare per tutti, anche per pubblico e tifosi, ci sarà il Gruppo Alpini di Brinzio. Dalle 17,30 quindi via alla festa del Trail Running con musica grazie a un deejay set e con fiumi di birra per celebrare una giornata all’insegna dello sport e della natura.