Sul palco di Cassano Valcuvia una grande marionetta per raccontare l’Alzheimer

La nuova stagione del Teatro Periferico prende il via sabato 14 ottobre con lo spettacolo “OperettAlzheimer. Allegro ma non troppo”: in scena Marzia Gambardella

Parte la nuova stagione del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia a cura di Teatro Periferico. Il primo spettacolo, previsto per sabato 14 ottobre alle ore 21.00, tratta il tema dell’Alzheimer utilizzando la tecnica del teatro di figura, capace di coinvolgere una platea eterogenea di adulti e ragazzi (a partire dai 12 anni).

“OperettAlzheimer. Allegro ma non troppo”, questo il titolo dell’opera, vede in scena un pupazzo a grandezza naturale che rappresenta un’anziana signora e la sua animatrice, Marzia Gambardella, che è anche autrice della drammaturgia e scenografa. Sul palco, marionetta e marionettista s’intrecciano, si mescolano, dando vita a un assolo tragicomico e seguendo la poetica dello spettacolo in cui il confine tra animato e inanimato si fa estremamente sottile.

“La marionetta è uno strumento drammaturgico molto potente – racconta Marzia Gambardella – il suo luogo è nel confine tra concreto e astratto, tra animato e inanimato, tra vita e non-vita. Con la sua sola presenza la marionetta racconta di questo luogo, ne diventa testimonianza. La sua figura è perturbante, ambigua: con il suo semplice esserci la marionetta evoca quel confine, lo rende concreto ai nostri occhi, portandoci nel luogo dove gli opposti convivono. Nel mio lavoro marionetta e marionettista si intrecciano, si accavallano, si mescolano e confluiscono in quel confine, rendendo visibile in modo immediato ciò che è molto complesso, forse impossibile, spiegare a parole.”

Marzia Gambardella, artista italiana che vive in Francia da quando ha iniziato a lavorare con Philippe Genty e dove ha fondato la Compagnie MalaStrana, con OperettAlzheimer ha vinto il premio come miglior spettacolo all’International Puppet Festival Voronezh (Ru) e all’International Puppet Festival Novossibirsk (Ru).

La nuova edizione di Latitudini, come lo scorso anno, vede il coinvolgimento di altri sei comuni del territorio dell’Alto Varesotto (Castello Cabiaglio, Gavirate, Germignaga, Luino, Masciago Primo e novità di quest’anno- Montegrino) e la possibilità di raggiungere da queste località il teatro cassanese utilizzando il Teatribus (costo 5 euro, prenotazione entro il giovedì prima dello spettacolo).

Il Teatro Comunale di Cassano Valcuvia si trova in via IV Novembre, 4. È possibile prenotare gli spettacoli fino a due ore prima. Biglietto intero 10 euro – ridotto 7 euro (under 18, over 65 e allievi Scuola di Teatro di Cassano Valcuvia). Tel 334.1185848- 347.0154861 – info@teatroperiferico.it – www.teatroperiferico.it.