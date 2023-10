Tantissimi giovani al Sacro Monte per celebrare la «Stella del Mattino»

Un pellegrinaggio notturno in occasione della festa della Madonna del Rosario, quello del 7 ottobre, verso uno dei luoghi mariani più significativi di tutta la Diocesi, il Sacro Monte di Varese. Questa la proposta denominata «Stella del Mattino», rivolta ai giovani 18/30enni e ai loro educatori.

Il pellegrinaggio è stata anche un’occasione di comunione ecclesiale per rileggere insieme l’evento della Giornata mondiale della Gioventù di Lisbona (vedi qui lo speciale) e le esperienze estive di servizio e di missione.

Il ritrovo era fissato alle 20.30 di venerdì 6 ottobre presso il Seminario Arcivescovile di Venegono Inferiore, con cena al sacco, intrattenimento musicale a cura di Why Note? di Tradate e Diorama del Pime, premiazione dei video/reel più belli dell’estate e percorso a gruppetti per rileggere le esperienze estive attraverso gli stands allestiti in loco. Alle 23 benedizione dei pellegrini da parte del Rettore del Seminario, accensione della fiaccola che è stata portata fino alla meta come in una staffetta e partenza del pellegrinaggio.

Il cammino notturno è stato caratterizzato dalla recita del Rosario e da alcuni momenti di sosta, testimonianza e affidamento a Maria, perché custodisca i desideri più veri del cuore e muova l’animo di tutti alla pace. Ecco le soste che sono state previste: Collegiata a Castiglione, Oratorio di Bizzozero a Varese, Parrocchia di San Massimiliano Kolbe a Varese, prima cappella del Sacro Monte. All’arrivo all’ultima cappella del Sacro Monte, alle 6.30 del 7 ottobre, accoglienza dei pellegrini da parte dei Vescovi ausiliari monsignor Giuseppe Vegezzi e monsignor Luca Raimondi, e alle 7.30 celebrazione della Santa Messa, animata dal coro Shekinah. Al termine colazione presso la statua di Mosè preparata dall’Hotel Sacro Monte.