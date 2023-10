Temporali in vista, allerta “arancio” per la zona di Varese e delle Prealpi

Con l’arrivo di una nuova perturbazione scatta una nuova allerta meteo per l’area di Varese, tra i laghi e le Prealpi: il bollettino dell’allerta di Protezione Civile indica livello “arancione” per il rischio idrogeologico, associato al livello “giallo” per il rischio idraulico e temporali.

Allarme “giallo”, per il solo rischio idrogeologico, nella zona pianeggiante del Basso Varesotto e Alto Milanese.

In generale le previsioni sulla Lombardia indicano precipitazioni che in serata saranno diffuse, in alcuni casi appunto con carattere di rovescio. Il limite neve sarà intorno a 2200 metri circa. Si attendono venti deboli in pianura mentre in montagna, sotto i 1500 metri, deboli o moderati.

Per la giornata di lunedì 30 ottobre si prevedono condizioni di marcata instabilità. Si attendono precipitazioni diffuse e intense per tutta la giornata, in particolare nella seconda parte del giorno. Si segnala che le piogge potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale.