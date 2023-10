Temporali, vento e dissesto idrogeologico: allerta meteo nell’area dei laghi e Prealpi Varesine

È in corso una nuova ondata di maltempo sull’alto Varesotto: secondo le previsione del centro monitoraggio rischi naturali di Regione Lombardia temporali e vento continueranno ad interessare l’area dei laghi e il nord della provincia per tutta a giornata di lunedì.

La pioggia, in particolare, ha determinato la decisione di spiccare una nuova allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico che si protrarranno anche nella prima metà della giornata di martedì. Nel pomeriggio del 31 è prevista una tendenza al miglioramento, con precipitazioni in attenuazione e venti più deboli.