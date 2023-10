Tentano di truffare un negozio di orologi: due in manette a Lugano

Due uomini sono stati arrestati a Lugano nei giorni scorsi dalla Polizia Cantonale su ordine del Ministero Pubblico, con l’accusa di aver tentato di truffare un negozio di orologi con sede nel centro della città ticinese.

I due – un 41enne rumeno e un 24enne francese entrambi residenti nei paesi d’origine – hanno tentato di mettere in atto una truffa del tipo “rip deal”, quelle che in genere funzionano attraverso la promessa di acquisto di oggetti preziosi in cambio di denaro falso o con valuta estera.

In questo caso le due persone accusate di truffa si sono finti interessati alla compravendita di orologi di ingente valore, rispondendo a un annuncio del negozio pubblicato su un sito internet. In seguito ad alcuni contatti i due si sono presentati al negozio per ritirare la merce e sostituirla con alcuni falsi. Grazie alla pronta segnalazione alla Polizia cantonale e con il supporto tecnico della Polizia Città di Lugano, è stato possibile predisporre un dispositivo che ha portato di lì a poco al fermo dei due uomini.

L’ipotesi di reato nei loro confronti avanzata dalla procuratrice pubblica Anna Fumagalli è quella di ripetuta truffa aggravata commessa per mestiere.