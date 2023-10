Torna a Varese la notte dei senza dimora, per condividere un piatto caldo e tanta solidarietà

Domenica 15 ottobre torna a Varese “La Notte dei Senza Dimora”: un’iniziativa che ha lo scopo di riportare l’attenzione sul problema della povertà, dell’emarginazione sociale e delle persone senza dimora e invita tutti i cittadini a condividere con loro, almeno per una sera, un piatto e un sacco a pelo.



L’appuntamento è per le 18, nel piazzale della stazione Nord a Varese per una serata che proseguirà fino alle 22. Per chi lo desidera, sarà possibile condividere e degustare una cena insieme sotto le stelle. In quelle ore, però, sarà protagonista anche una raccolta di generi di necessità necessari per affrontare l’inverno: sacchi a pelo invernali, coperte singole, guanti, intimo per uomo (calze eccetera) di taglia S-M-L. Per condividere il momento, è prevista anche musica e momenti insieme.

Ad organizzare l’evento sono l’associazione Camminiamo insieme Onlus e il suo progetto di centro diurno de Il Viandante, Progetto Arca, Sanità di Frontiera Varese e Avvocato di Strada, con il patrocinio del Comune di Varese. Ulteriori informazioni al 3288130060.