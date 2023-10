Torna “Earth Festival”: Luino capitale di ambiente e sostenibilità

Dal 12 al 15 ottobre, la pittoresca cittadina lacustre di Luino si appresta a diventare fulcro di iniziative legate all’ambiente e alla sostenibilità con la terza edizione dell’Earth Festival: evento organizzato dall’Istituto per l’Ambiente e l’Educazione Scholé Futuro-WEEC Network in collaborazione con il Comune di Luino.

Il Festival propone incontri, dibattiti, conferenze, musica e spettacoli sul tema dell’ambiente e della sua tutela e per la prima volta si “allarga” a quattro giorni di attività, per andare incontro alle esigenze del pubblico, in particolare quello scolastico. Infatti, l’edizione 2023 di Earth Festival ha una forte vocazione a coinvolgere il pubblico più giovane, addirittura a partire dalla scuola dell’infanzia, ma offre conferenze e incontri adatti a tutte le età: da 3 a 99 anni c’è posto per tutti.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Per quanto riguarda gli appuntamenti dedicati alle scuole (tutti gratuiti) ricordiamo il laboratorio di invenzione arborea con il poeta e scrittore Tiziano Fratus, autore del libro Manuale del giovane inventore di alberi e foreste; sarà lui ad aprire il Festival giovedì 12 ottobre, per avvicinare con poesia e delicatezza i più piccoli ai temi della natura, partendo da uno dei suoi simboli più universali: l’albero.

Un altro appuntamento per le scuole è lo spettacolo teatrale A piede libero (messo in scena dalla compagnia Faber Teater) dedicato alla mobilità sostenibile, all’educazione stradale e alla sicurezza. Filastrocche, storie, canzoni, coreografie, momenti interattivi per affrontare con leggerezza, allegria e rigore scientifico temi che diventano importanti ogni giorno di più.

Per i più grandi il programma prevede varie attività: dal laboratorio sul turismo scolastico, a quelli sui cambiamenti climatici. Per gli adulti gli appuntamenti sono vari e si distribuiscono sui quattro giorni del Festival.

Durante l’inaugurazione di giovedì 12 ottobre, alle 17, si avrà la cerimonia di premiazione del Premio Giusta Transizione di ASVIS, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, dedicato alla persona, all’associazione o all’impresa che abbia contribuito in modo rilevante a promuovere un’evoluzione verso un’economia ambientale sostenibile, capace di tenere conto dell’impatto di questo processo sulle disuguaglianze e sul lavoro Il Premio sarà assegnato da Donato Speroni in seguito a una selezione di proposte arrivate in questi mesi da tutta Italia.

Venerdì 13 ottobre sono ben due gli appuntamenti aperti a tutti. Si comincia alle 15 con la conferenza Le arche di Noè del XXI secolo. Salvare un po’ di Natura per il futuro dell’Uomo, con Alessandro Chiarucci (Università di Bologna) e Angelica Alioli (Green Schools) Si prosegue alle 17 con la conferenza dedicata al lupo dal titolo Il ritorno dei grandi predatori sulle Alpi: buoni o cattivi?, in collaborazione con Varese News. La conferenza vede tra i relatori: Francesco Bisi, Università dell’Insubria, Elisabetta Rossi, Regione Lombardia, Fabio Scordo, comandante del Gruppo Carabinieri Forestali di Varese e Bianca La Placa della rivista .eco, l’educazione sostenibile.

Il sabato mattina (ore 10) è dedicato a un tema di grande attualità, la siccità, che nei mesi scorsi ha tanto colpito il nostro paese, così come il suo contrario, cioè le grandi alluvioni che si sono succedute ai periodi di carenza di acqua. Il tavolo per il clima di Luino presenta Un progetto di monitoraggio civico sui cambiamenti climatici, per le scuole secondarie di primo grado nell’area di Luino. Con questo progetto il Tavolo per il Clima propone un’osservazione sistematica dei cambiamenti climatici e delle loro conseguenze nel territorio luinese “al fine di sensibilizzare la popolazione, prendere consapevolezza di ciò che sta accadendo e favorire forme costruttive di attivismo in favore della protezione di un bene che riguarderà non solo gli esseri umani di oggi, ma soprattutto i cittadini di domani” spiegano gli organizzatori.

Saranno presenti Ilaria Notari, vice-presidente del tavolo per il Clima e Anna Berti Suman, ricercatrice di monitoraggio ambientale civico presso la Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, del progetto di ricerca Sensing for Justice.

Nel pomeriggio di sabato 14 ottobre sono riuniti due momenti dedicati all’educazione ambientale e alla sua “messa in pratica”. Il primo è la tavola rotonda dal titolo Ecovisione. Meeting dei progetti di educazione ambientale lombardi, realizzata in collaborazione con la Rete WEEC Lombardia.

“Sarà l’occasione per riflettere su come si fa educazione ambientale in questi ultimi anni e come continuare a offrire una progettazione efficace” spiega Paola Iotti, presidente della Rete WEEC Lombardia che modera l’incontro. Vi prendono parte referenti di associazioni ed enti ambientali lombarde, il comitato tecnico-scientifico Green Schools Italia, la FLA (Fondazione Lombardia Ambiente).

Il pomeriggio continua sempre più con le mani in pasta, tra le 16 e le 18 sarà possibile partecipare a due laboratori sui cambiamenti climatici, adatti ad adulti e famiglie. I laboratori, a cura della Riserva della Biosfera Ticino Valgrande Verbano, sono gestiti da Caterina Cullati, guida Aigae e guida naturalistica del Parco lombardo della Valle del Ticino. La giornata continua con il concerto d’arpa dal titolo Accordi di Natura, con: Flhar Sisters, Elena Guarneri e Clarissa Guarneri.

La domenica è dedicata a conoscere il territorio e godere delle bellezze del Lago Maggiore e del territorio di Luino. Il CAI Luino infatti organizza un’escursione aperta alle famiglie lungo il percorso ad anello dei “Cinque sensi” al monte Cadrigna con ritrovo al passo Forcora ore 9.45, partenza ore 10.00. L’escursione prevederà la salita lungo i declivi dei pascoli del monte Cadrigna fino a raggiungere la croce di vetta, per poi scendere nella faggeta fino al punto di partenza. Dislivello 200 metri tempo ore 1,30 (escluse le soste) pranzo al sacco. Percorso panoramico facile e adatto alle famiglie.

PROTEZIONE CIVILE, IO NON RISCHIO

Il programma del Festival vede inoltre l’allestimento della mostra fotografica a cura della Protezione civile, gruppo sommozzatori Varese Io non rischio 2023!! Buone pratiche di Protezione Civile, visitabile sabato 14 ottobre presso lo stand posto di fronte a Palazzo Verbania.

DIALOGHI CON LA NATURA

Inoltre la collaborazione con Spazio 28 arte contemporanea e con Mariella Filippi ha permesso di ampliare quest’anno il programma del Festival con un’anticipazione dal 30 settembre che ha visto la realizzazione di due mostre “Dialoghi con la natura” e “Il popolo silenzioso”. Nella mostra “Dialoghi con la natura”, presentata presso Palazzo Verbania ed in contemporanea presso la Masseria di villa Filippi, è esposta una selezione di opere di artisti contemporanei che hanno rivolto uno sguardo critico e disincantato verso la natura. La mostra “Il popolo silenzioso” vede esposte fotografie di Tiziano Fratus in una contemplazione degli alberi monumentali italiani. La mostra si snoda in varie sedi cittadine (Baulab Architecture, Vivi33 e Masseria di via San Pietro), in un percorso da un luogo all’altro che è esso stesso conoscenza, scoperta, gioco.

LUINO

La sede del Festival è Palazzo Verbania, un luogo ricco di storia e scrigno della cultura locale (con la biblioteca, le mostre e gli eventi che vi si svolgono durante tutto l’anno). L’affaccio sul Lago Maggiore fa dialogare gli elementi di acqua e di terra e apre lo sguardo al bellissimo territorio che circonda Luino. Il borgo storico, il lungolago recentemente rinnovato, i dintorni con i tanti giardini completano il contesto accogliente, elegante e compatto che si addice alle esigenze del Festival. Quest’anno i luoghi del Festival comprendono anche la Biblioteca (per il laboratorio di invenzione arborea di giovedì 12 ottobre) e il Teatro (per lo spettacolo A piede libero) allargando la presenza del Festival e dei suoi temi legati alla sostenibilità anche ad altri punti focali della cultura cittadina.

Earth Festival è organizzato da WEEC (World Environmental Education Congress) e Comune di Luino Con il patrocinio di Regione Lombardia, Provincia di Varese, Camera di Commercio di Varese, Fondazione Comunitaria del Varesotto, Asvis, Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Riserva della Biosfera Ticino Val Grande Verbano, Slow Food-Provincia di Varese. Con la collaborazione del gruppo Sommozzatori protezione civile Varese Sub Sponsor Hupac-SBB Cargo International, Fondazione Cariplo Media partner Varese News, .eco, l'educazione sostenibile, Il Pianeta azzurro Earth Festival è realizzato in occasione della Giornata Mondiale dell'Educazione Ambientale.

Per maggiori info: Bianca La Placa media@weecnetwork.org