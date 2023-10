Torte in vendita per la scuola Sant’Agostino di Casciago. Appuntamento domenica 8 ottobre sul sagrato della chiesa di Casciago.

Ad organizzare l’associazione genitori: chi fosse disponibile a dare il proprio contributo per i ragazzi della scuola elementare può comunicarlo al rappresentante di classe, sia per preparare qualcosa di dolce (indicando prodotto, ingredienti e quantità), sia per mettersi a disposizione al banco vendita.