“Tra Sogno e realtà” a Barasso la mostra Antologica dedicata a Herman Metelerkamp,

Il Comune di Barasso all’interno dell’iniziativa BARASSO In ARTE presenta un’antologica dedicata all’artista Herman Metelerkamp. L’iniziativa, nel trentennale dalla morte dell’artista, pur avendo uno stretto legame con il territorio, ha valenza e rilevanza al di là dei confini locali, esponendo opere di un artista profondamente legato all’Italia e al comune di Barasso, ma internazionale nei natali e nei legami artistici. Nato nel 1898 nel Borneo inglese da padre olandese e madre indonesiana, dopo aver vissuto in diversi paesi europei durante gli studi, sceglie l’Italia e Barasso come luogo di elezione per la sua vita e la sua arte. La sua vita attraversa quasi tutto il Novecento.

La storia e la formazione artistica di Metelerkamp si sono intrecciate con grandi pittori dello scorso secolo e nell’evoluzione della sua pittura emergono tracce evidenti del suo vissuto con cromatici accenni anche alle sue origini orientali. “La mostra Tra Sogno e Realtà è il ritorno in grande stile di quella rassegna artistica, “Barasso In Arte”, allaquale con la mia famiglia ho sempre partecipato con gli occhi di un bambino curioso. Partecipare oggi in qualità di Sindaco alla sua organizzazione è per me una piacevole ed arricchente soddisfazione”. così il giovane Sindaco di Barasso, Lorenzo Di Renzo Scolari che ha inaugurato la mostra con accanto Alessandro Metelerkamp, per tutti Pucci, il figlio dell’artista. presenti al taglio del nastro anche il consigliere regionale Giacomo Cosentino in rappresentanza della Regione Lombardia e il consigliere Emanuele Monti oltre al vice Prefetto Salvatore Ciarcià. 40 le opere in mostra a Villa San Martino tutte provenienti da collezioni private. La mostra ha ottenuto il patrocinio della Regione Lombardia, Provincia di Varese e CCIAA di Varese e il contributo della Fondazione comunitaria del Varesotto oltre a quello di molte realtà locali: Alan Red, Almar, Groupama Agenzia Varese Centro, Living e Grafiche Quirici, Lombo Cucinieri, Lorenzo Martinoli, Ossola Giardinaggio, Immobiliare Pasqualini, Plastì, Roda, Savinelli, Seristampa e Villa San Martino. Si ringraziano inoltre tutte le associazioni che hanno prestato tempo e collaborazione: Pro loco Barasso, Associazione Pensionati e Anziani Barasso, Alpini, Ensemble, Librarsi, Protezione civile e Guardia nazionale.

BARASSO IN ARTE In occasione della mostra sono organizzati una serie di eventi culturali e conferenze. Giovedì 12 h 20 apericena su prenotazione con Performance artistica di Giorgio Vicentini. Venerdì 20 h 20 apericena su prenotazione con Incontro col prof. Silvio Raffo dal tema “Arte e natura” Domenica 22 Pranzo con la Polentata degli Alpini. Per informazioni e prenotazioni: barassoinarte@comune.Barasso.va.it. – tel 0332 É media partner dell’evento “Living is life” che si ringrazia per il materiale fotografico. La mostra è aperta dall’8 al 22 ottobre a ingresso libero con i seguenti orari: lun- gio dalle 15 alle 18 ven dalle 15 alle 22 sab e dom dalle 10 alle 12,30 e dalle 15 alle 18.