Trenino turistico investe una 74enne nella piazza di Bellizona, la donna è grave. Alla guida un 46enne italiano

Nel tardo pomeriggio di martedì 31 ottobre la tranquillità della zona di Piazza Collegiata a Bellinzona è stata scossa da un incidente stradale. Secondo un comunicato rilasciato dalla Polizia cantonale, intorno alle 17, un trenino turistico ha investito una donna di 74 anni mentre attraversava a piedi la piazza.

Il veicolo turistico, condotto da un cittadino italiano di 46 anni residente nel Bellinzonese, ha urtato la cittadina svizzera per cause ancora in fase di accertamento. Una prima ricostruzione dell’accaduto è stata avviata dalla polizia, che ora è impegnata nell’indagine per chiarire la dinamica dell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenuti gli agenti della Polizia cantonale e i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. Dopo aver fornito le prime cure alla donna sul posto, i soccorritori l’hanno trasportata in ambulanza all’ospedale per ulteriori accertamenti.

Un primo responso medico ha rivelato che la 74enne ha riportato gravi ferite a seguito dell’impatto. Al momento, le sue condizioni sono monitorate dal personale medico ospedaliero, mentre la comunità locale è scossa da questo spiacevole evento.