Trovato senza vita all’interno del bar che gestiva a Varese

È stato trovato senza vita all’interno del bar che gestiva fino ad alcuni mesi. È successo in via Dandolo nel pomeriggio di venerdì 13 ottobre quando l’ex gestore di un bar è stato ritrovato esanime.

Immediata si è messa in moto la macchina dei soccorsi ma è parso subito chiaro che per l’uomo, C.F. classe 1957, non c’era più niente da fare.

Come da prassi sono state allertate le forze dell’ordine per i rilievi. L’uomo si trovava all’interno dell’attività che però era chiusa da mesi dopo alcuni anni della sua gestione.