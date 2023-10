Trucioli: l’importanza di eliminarli correttamente nei contesti industriali

Le industrie che lavorano il legno sono tantissime, basti pensare a quanto numerose e variegate siano le realizzazioni create con questo materiale naturale, di conseguenza i trucioli sono un residuo di lavorazione molto diffuso.

A prescindere da quale sia la specializzazione dell’industria e da quali siano le sue caratteristiche, eliminare ogni traccia di trucioli è assolutamente fondamentale, proprio per questo è indispensabile far ricorso a strumentazioni specifiche come quelle visionabili nel sito www.depureco.com .

Ma per quale motivo è così importante eliminare i trucioli a fondo? Quali sono i rischi correlati alla loro presenza? Facciamo il punto sugli aspetti fondamentali.

Curare a dovere l’igiene degli ambienti

Partiamo dall’aspetto più banale, ovvero dalla cura dell’igiene degli ambienti di lavoro.

I trucioli sono dei residui che, in molti casi, presentano delle dimensioni piccolissime, e di conseguenza sono assai difficili da “catturare” utilizzando i sistemi di pulizia canonici, ecco perché il ricorso a specifiche strumentazioni industriali è necessario.

Proseguire correttamente il processo industriale

I trucioli non sono del semplice sporco, ma sono dei residui che possono ostacolare il prosieguo del processo industriale.

Gli elementi sottoposti a lavorazione, infatti, devono necessariamente essere privati di qualsiasi residuo di truciolo per passare senza rischi alle successive fasi del ciclo produttivo (assemblaggio, verniciatura, definizione e quant’altro previsto), ecco perché eliminarne ogni traccia è fondamentale anche per avere la certezza di ottenere un prodotto affidabile e di qualità.

Evitare danni ai macchinari

I trucioli non solo, come appena detto, possono compromettere il risultato finale del processo industriale, ma possono danneggiare i macchinari.

Grazie alle loro dimensioni esigue, infatti, possono insinuarsi senza difficoltà nelle componenti meccaniche e tecnologiche delle varie dotazioni strumentali dell’azienda, e questo potrebbe, a lungo andare, comprometterne il corretto funzionamento.

La corretta asportazione dei trucioli, dunque, è utile anche per evitare che possano insorgere problematiche destinate ad implicare dei grossi danni economici, come possono essere appunto dei danneggiamenti irreversibili ai macchinari o delle interruzioni dei regolari processi produttivi.

Evitare che si sviluppino degli incendi

La presenza di trucioli costituisce una seria minaccia al patrimonio dell’azienda anche per il fatto che, tali residui, sono facilmente infiammabili.

È cosa nota il fatto che il legno sia un materiale infiammabile, non a caso trova largo impiego anche come combustibile, e il fatto che esso sia ridotto in parti infinitesimamente piccole, o perfino a dell’autentica polvere, non fa svanire questa sua caratteristica.

L’impeccabile asportazione di ogni residuo di truciolo dagli ambienti industriali, dunque, sa essere provvidenziale anche per scongiurare l’insorgere di un incendio.

Tutelare la salute dei lavoratori

L’ultimo aspetto che andiamo ad evidenziare è in assoluto il più importante: l’asportazione dei trucioli, infatti, è indispensabile per tutelare la salute dei lavoratori e di chiunque si trovi negli spazi in cui il legno viene sottoposto a lavorazione.

Sebbene il legno non sia, di per sé, un materiale pericoloso, può assolutamente diventarlo laddove sia ridotto a dei residui di dimensioni estremamente piccole: le polveri di legno, infatti, possono essere facilmente inalate, ed è stata purtroppo dimostrata la loro pericolosità.

Sulla base di alcuni studi autorevoli, l’INAIL considera le polveri di truciolo un elemento potenzialmente cancerogeno, proprio per questo il D.Lgs 81/2008, ovvero la norma italiana di riferimento per quel che concerne la tutela della sicurezza e della salute sul lavoro, stabilisce una soglia massima di esposizione professionale che ammonta, esattamente, a 2 mg/m3.

Per tutte queste ragioni dunque trascurare la presenza dei trucioli, o comunque trattarli come fossero della semplice sporcizia, rappresenta un grosso errore, un errore che può portare a sorprese molto spiacevoli e che può essere considerato un grave inadempimento da parte del datore di lavoro.