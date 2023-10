Truffa del parente malato di Covid. A processo un 30enne che circuì un’anziana di Malnate

Prima di finire in manette ci ha provato quattro volte e solo in un caso è riuscito a circuire la vittima, almeno nel Varesotto. Un truffatore trentenne, in trasferta dalla Polonia e in carcere da agosto, comparirà in aula il prossimo 6 novembre in tribunale a Varese per aver sottratto monili e contanti ad una signora anziana di Malnate per un valore di più di 8 mila euro dopo averla convinta che la nipote avesse bisogno di un farmaco costosissimo per guarire dal Covid.

Era il 2021 e la paura per il virus che ci aveva chiusi in casa era ancora molto forte, in particolare modo tra le persone anziane. Il truffatore, insieme ad un complice, telefonava a casa delle vittime scelte con cura in base all’età e al fatto che vivessero da sole. Fingeva di essere il figlio o il nipote e di avere urgente bisogno di soldi per pagare un farmaco costosissimo che lo avrebbe salvato. Una volta convinta la vittima si presentavano sotto casa per farsi consegnare soldi e monili, fingendo di essere incaricati dell’ospedale.

La truffa è stata tentata altre tre volte senza successo grazie alla prontezza delle persone offese che hanno verificato, chiamando i parenti interessati, la veridicità di quanto prospettato loro dai truffatori.

La Polizia di Varese, però, stima in centinaia di migliaia di euro le razzie messe a segno in quel periodo (almeno 15 i casi riscontrati non solo a Varese), soldi e gioielli che venivano poi portati immediatamente in Polonia e incassati dall’organizzazione.

Gli avvocati di una delle vittime, Alan Breda e Pasquale Schiariti, mettono in guardia i cittadini (in particolare i parenti dei tanti anziani che vivono soli in provincia di Varese) da queste truffe che si susseguono con sempre maggiore frequenza e cavalcando le paure e i disagi di chi non ha spesso gli strumenti per difendersi: «Fortunatamente la nostra cliente si è resa conto per tempo del raggiro in atto ma queste persone non hanno scrupoli e cambiano metodologia in base ai periodi. Proteggete i vostri cari».