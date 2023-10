Tutte le offerte di lavoro e di tirocinio dei centri per l’impiego della provincia di Varese

Qui trovi le offerte di lavoro e le offerte di tirocinio proposte dai Centri per l’Impiego della Provincia di Varese.

Se sei interessato a qualcuna delle esperienze riportate più sotto, invia subito il tuo Curriculum al Centro per l’Impiego di riferimento come indicato in ciascun annuncio.

Le offerte seguenti sono datate 17 ottobre 2023

BUSTO ARSIZIO: APPRENDISTA OPERARIA/O CUCITRICE/TORE

Azienda di confezioni di Busto Arsizio cerca 1 APPRENDISTA OPERAIA/O CUCITRICE/TORE che si occuperà del taglio tessuti, della cucitura con macchina piana e tagliacuci di fodere per materassi e del loro successivo confezionamento. Requisiti richiesti: preferibile generica conoscenza delle macchine da cucire; buone capacità manuali; età compatibile con l’apprendistato. Si offre contratto di apprendistato e orario part time dalle 08.00 alle 12.00 dal lunedì al venerdì. (Rif. 12066)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: MECCANICO DI BICICLETTE

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette di Magnago cerca 1 MECCANICO/A DI BICICLETTE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; licenza di scuola media inferiore; patente A/B. Si offre: orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00 e contratto a tempo determinati 12 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12065)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE DI TESSITURA/CAPO TELAI

Tessitura di Busto Arsizio cerca 1 ASSISTENTE DI TESSITURA/CAPO TELAI. Requisiti richiesti: ESPERIENZA articoli, risoluzione dei problemi meccanici dei telai e della loro manutenzione, avviamento dei nuovi articoli e del buon funzionamento della sala telai- Il reparto tessitura dispone di telai licci vamatex e smit. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione; orario di lavoro a tempo pieno a giornata.

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERI

Azienda operante nel settore intrattenimento con sede operativa a Busto Arsizio cerca 2 MAGAZZINIERI/E, che si occuperanno di ricezione, spedizione, carico-scarico e movimentazione merce, controllo dei flussi delle scorte, utilizzo del gestionale. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione; preferibile possesso di patentino del muletto; preferibile conoscenza di gestionali quali Navision, Sap o similari, diploma di scuola secondaria di secondo grado; buona conoscenza della lingua italiana. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.30/13.00-16.30) (Rif. 12057)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE

Azienda specializzata nella produzione di cilindri per stampa tessile con sede a Dairago (MI) cerca 1 ADDETTO/A ALLA PRODUZIONE, anche senza esperienza nella mansione. La risorsa sarà inserita in ambito produttivo e si occuperà delle seguenti mansioni: affiancare il personale di produzione, incisione cilindri, montaggio telai ed incisioni quadri serigrafici, ghieratura e sghieratura cilindri. Requisiti Richiesti: Patente B, Scuola dell”obbligo, capacità di lavorare in autonomia, in seguito ad opportuna formazione; preferibile residenza in paesi limitrofi. Orario di lavoro: tempo pieno (dal Lunedi al Venerdì 08:00-12:00; 13:30-17-30). Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 12052)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: Impiegato/a add. back office ramo assicurativo

Società operante nel ramo assicurativo cerca per la sede operativa di Busto Arsizio (VA) 1 IMPIEGATO/A ADDETTO AL BACK OFFICE, che si occupi di elaborazione di preventivi e polizze assicurative. La risorsa si interfaccerà con clienti, colleghi e rete commerciale. Requisiti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione; conoscenza ed utilizzo del Pacchetto Office; titolo di studi attinente all”ambito assicurativo; discreta conoscenza dell”inglese; disponibilità a trasferte presso la sede di Saronno. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per la durata di 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno (9 – 13; 14 – 18). Scopo assunzione a tempo indeterminato.

RIF: 12044

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

VANZAGHELLO: OPERAIO/A TAGLIATORE/TRICE ESPERTA/O DI TESSUTI

Azienda di confezioni abbigliamento di Vanzaghello cerca 1 OPERAIO/A TAGLIATORE/TRICE ESPERTO/A DI TESSUTI che si occuperà del taglio automatico dei tessuti con macchina IMA. Requisiti: indispensabile esperienza nell’utilizzo di macchine taglio automatico; licenza media; patente B. Si offre orario a tempo pieno 08.00/12.00 – 13.30/17.30 e contratto a tempo determinato con successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 12042)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ADDETTO/A ALLA TERMOSALDATRICE

Azienda produttrice di coperture civili e industriali con sede a Magnago cerca 1 ADDETTO/A ALLA TERMOSALDATRICE, che si occuperà di operare su macchina termosaldatrice ad alta frequenza in collaborazione con un altro collega. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30/13.30-17.30) (Rif. 12035)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: ADDETTO/A AL TAVOLO DA TAGLIO

Azienda produttrice di coperture civili e industriali con sede a Magnago cerca N. 1 ADDETTO/A AL TAVOLO DA TAGLIO, che si occuperà del taglio del tessuto attraverso l’utilizzo di forbici o taglierina. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione. Si offre contratto a tempo determinato con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30/13.30-17.30) (Rif. 12033)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

MARNATE: OPERAIA/O GENERICA/O

Azienda di produzione e vendita di elettrodomestici con sede a Marnate (VA) cerca: 1 OPERAIA/O GENERICA/O. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: preparazione dei pezzi di ricambio degli elettrodomestici.

Requisiti: Non è richiesta esperienza pregressa nelle mansioni, patente B.

Orario di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì con orario 8:00/12:00 – 13:30/17:30. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, scopo assunzione. (RIF: 12030)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: CUCITRICE/TORE ESPERTA/O SU MACCHINE TAGLIACUCI e PIANA

Azienda di confezionamento biancheria per la casa di Busto Arsizio cerca 1 CUCITRICE/TORE ESPERTA/O SU MACCHINE TAGLIACUCI e PIANA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione e nel settore; preferibile licenza media; preferibile patente B. Si offre: orario part-time 30h settimanali da lunedì a venerdì, possibilità inoltre di tempo pieno. Contratto a tempo determinato di 6 mesi ed eventuale proroga o trasformazione in contratto a tempo indeterminato. (Rif. 12020)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO CASSE

Azienda di lavorazione del legno di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ASSEMBLAGGIO CASSE. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA NEL SETTORE E NELLA MANSIONE; utilizzo di sparachiodi; possesso del patentino per il muletto; è preferibile essere domiciliati in uno dei comuni nelle vicinanze della sede lavorativa; patente B. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno.: 08.00-12.00/13.30-17.30 da lunedì a venerdì. (Rif.12008)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: IMPIEGATA/O CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A

Azienda del settore tessile ricerca, per la sua sede di Olgiate Olona (VA) 1 IMPIEGATA/O CONTABILE-AMMINISTRATIVO/A. La risorsa di occuperà delle seguenti mansioni: emissione fatture attive; fatturazione elettronica; tenuta contabilità; Banca; F24; controllo liquidazioni IVA; recupero crediti; chiusura mensile e altre mansioni amministrative. Requisiti: INDISPENSABILE esperienza nel ruolo e nelle mansioni; diploma di ragioneria; buona conoscenza del programma Office e della lingua inglese. Orario di lavoro: Part-time lun-ven: 8.30-12.30/13.00-15.00. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 3 mesi, scopo assunzione. (rif: 12007)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Studio commercialista di Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE che si occuperà di contabilità ordinaria di aziende di medie dimensioni, prima nota, registrazione fatture e invii telematici. Requisiti richiesti: Diploma di ragioneria o laurea in economia; preferibile esperienza nella mansione; buona conoscenza del pacchetto Office ed Explorer. Si offre orario a tempo pieno 08.30-12.30/14.30-18.30 e contratto a tempo indeterminato. (Rif. 12006)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: DIRECT SALES OPERATOR

Società quotata operante nel settore delle telecomunicazioni ricerca 1 DIRECT SALES OPERATOR. La risorsa affiancata da un tutor, si occuperà di:

– gestione telefonica in outbound del pacchetto clienti finalizzata alla promozione di prodotti e servizi aziendali;

– gestione di file excel organizzativi di tracciamento dati di potenziali clienti;

– negoziazione telefonica o via-email con il cliente della proposta commerciale;

– supporto alla clientela e inserimento dati nel gestionale.

Requisiti: diploma; buon utilizzo dei principali strumenti informatici; preferibile esperienza pregressa nella mansione e nel settore. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato (12 mesi) con orario di lavoro a tempo pieno su turni lun – ven dalle 9 alle 20; sabato su rotazione dalle 9 alle 18.

RIF:11997

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

FAGNANO OLONA: ADDETTO/A AGLI SCAVI E AI LAVORI STRADALI

Impresa stradale con sede a Fagnano Olona cerca 1 ADDETTO/A AGLI SCAVI E AI LAVORI STRADALI, che si occuperà dell’esecuzione di scavi e lavori stradali attraverso l’utilizzo di macchine movimento terra. REQUISITI: indispensabile esperienza nella mansione, indispensabile possesso di patente B e preferibilmente di patente C; disponibilità a trasferte. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (07.30-12.00/13.30-17.00) (Rif. 11985)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: AUTISTA PAT.C-ADDETTO/A AGLI SCAVI E LAVORI STRADALI

Impresa stradale con sede a Fagnano Olona cerca 1 AUTISTA PATENTE C-ADDETTO/A AGLI SCAVI E LAVORI STRADALI, che si occuperà della conduzione degli automezzi e dell’esecuzione di scavi e lavori stradali attraverso l’utilizzo di macchine movimento terra. REQUISITI: indispensabile esperienza nella mansione, indispensabile possesso di patente C; disponibilità a trasferte. Si offre contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (07.30-12.00/13.30-17.00) (Rif. 11984)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GORLA MINORE: MAGAZZINIERE

Azienda operante nel settore del commercio all’ingrosso con sede operativa a Gorla Minore cerca 1 MAGAZZINIERE/A, che si occuperà del controllo in ingresso e della spedizione dei prodotti, inserimento ordini a sistema, confezionamento ed imballaggio. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione; preferibile possesso di patentino muletto; diploma di scuola secondaria di secondo grado; conoscenza della lingua inglese; indispensabile patente di guida ed essere automunito; utilizzo del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30/13.30-17.30) (Rif. 11982)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

MARNATE: ELETTRICISTA

Azienda di produzione e vendita di elettrodomestici con sede a Marnate (VA) cerca 1 ELETTRICISTA. La risorsa dovrà occuparsi delle seguenti mansioni: riparazione di vari tipi di elettrodomestici e apparecchiature elettroniche, gestione e assistenza impianti di magazzino automatico. Requisiti: Preferibile esperienza nelle mansioni (previsto affiancamento iniziale), Indispensabile titolo di studio professionale del settore, patente B. Orario di lavoro: tempo pieno dal lunedì al venerdì con orario 8:00/12:00 – 13:30/17:30. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, scopo assunzione. (Rif. 11975)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

CASTELLANZA: CUOCO/AIUTO CUOCO

Ristorante di Castellanza cerca 1 CUOCO/AIUTO CUOCO. La risorsa si occuperà di preparare la linea del menù e mantenere le condizioni igienico sanitarie della cucina e degli utensili. Si richiede esperienza nella mansione, diploma di scuola alberghiera o corso di cucina, disponibilità a lavorare nei week end, conoscenza della lingua inglese e francese e preferibilmente possesso della patente B. Si offre contratto di lavoro part time su turni (10:30-15:00 o 18:00-22:30) a tempo determinato per 3 mesi finalizzato all”assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 11974)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

CASTELLANZA: OPERAIO TERMOIDRAULICO/INSTALLATORE

Azienda del settore Termoidraulico cerca 1 OPERAIO TERMOIDRAULICO/INSTALLATORE. La figura si occuperà delle seguenti mansioni: installazione di caldaie e impianti di condizionamento; lavori di idraulica; lavoro in squadra in cantiere. Requisiti: Esperienza pregressa nel ruolo e nelle mansioni, IN ALTERNATIVA l”azienda valuta un inserimento come apprendista per candidati senza esperienza, se compatibile con l”età. Orario di lavoro: tempo pieno, indicativamente 8:00-17:00 (comprensivo di pausa pranzo). Si offre: Contratto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di 12 mesi, scopo assunzione oppure contratto di apprendistato della durata di 5 anni. (RIF: 11963)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

FAGNANO OLONA: ELETTRICISTA

Società di impianti elettrici con sede in Fagnano Olona (VA) ricerca 1 ELETTRICISTA che si occupi di impianti elettrici civili, industriali, sistemi domotici, impianti antifurto e automazioni. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nel settore e nella mansione; titolo di studio di indirizzo elettronico; conoscenza e utilizzo di base del pc e principali applicativi informatici, possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con orario di lavoro a tempo pieno (8-12; 13-17.30). (Rif:11960)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: MAGAZZINIERE/ADDETTO AL RITIRO DEI CAMPIONI PRESSO STUDI MEDICI E OSPEDALI

Laboratorio di analisi cliniche con sede in Busto Arsizio ricerca 1 MAGAZZINIERE/ADDETTO AL RITIRO DEI CAMPIONI PRESSO STUDI MEDICI E OSPEDALI (area Milano, Varese e Monza e Brianza). La risorsa dovrà inoltre occuparsi di supportare le attività di magazzino tra cui: immagazzinamento prodotti, consegna merci ai reparti e preparazione delle spedizioni. Requisiti: Licenza media superiore, conoscenza ed utilizzo base del Pacchetto Office, fondamentale possesso di patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato di 1 anno, preferibilmente di 30 ore settimanali (con valutazione del tempo pieno: 40 ore), dal lunedì al venerdì (eventuale sabato mattina). (Rif:11957)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: BARISTA

Bar tabacchi di Busto Arsizio cerca 1 BARISTA. Requisiti richiesti: è INDISPENSABILE AVER MATURATO ESPERIENZA NELLA MANSIONE per occuparsi inizialmente del banco caffetteria ma dopo un periodo di formazione darà un po” di aiuto anche al banco tabacchi; si richiede preferibilmente l”attestato HACCP, utilizzo degli strumenti informatici. Si offre: contratto a tempo determinato 6/9 mesi con possibilità di proroga ed orario di lavoro part-time: martedì, giovedì e sabato ore 14.00-19.00 ASSUNZIONE PREVISTA PER INIZIO OTTOBRE. (Rif:11955)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: OPERAIE/I ADDETTE/I ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie di Busto Arsizio cerca 2 OPERAIE/I ADDETTE/I ALLE PULIZIE presso uffici e condomini. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B; preferibile residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio. Si offre orario part-time da lunedì a venerdì 08:00 – 12:00 con successiva possibilità di incremento orario. Contratto a tempo indeterminato. E’ richiesta disponibilità immediata. (Rif:11953)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Azienda di pulizie di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. La risorsa si occuperà della pulizia di condomini, uffici e giardini. Si richiede esperienza nella mansione e patente B. Si offre contratto di lavoro full time (08:30-12:30/13:30-17:30) a tempo determinato per 12 mesi. (Rif. 11938)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

OLGIATE OLONA: ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’

Azienda del settore metalmeccanico di Olgiate Olona cerca 1 ADDETTO/A ALLA CONTABILITA’. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA IN: gestione fatturazione elettronica, gestione contabilità clienti esteri, registrazione fatture e liquidazione IVA, prima nota, ordini fornitori, registro c/to lavorazioni; lavoro di segreteria, monitoraggio consegne, imballaggio di piccoli pacchi con ricambi; utilizzo software Team System, Programma Gamma, Excel; buona conoscenza della lingua inglese; è preferibile essere domiciliati nelle vicinanze della sede lavorativa. Si offre contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.30-17.30 ASSUNZIONE IMMEDIATA. (RIF. 11936)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: GEOMETRA

Impresa edile con sede a Busto Arsizio cerca 1 GEOMETRA, che si occuperà della redazione di preventivi, computi metrici estimativi da progetto ed elaborati grafici in 2D e 3D, redazione POS-PIMUS-PSC, rilievi e misurazioni in cantiere, predisposizione pratiche edilizie. REQUISITI: indispensabile esperienza di almeno 5 anni nella mansione, diploma di geometra, conoscenza e uso dei principali applicativi informatici (Office, Autocad, software disegno 2D/3D), patente B, automunito. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno (09.00-12.30/14.30-19.00) dal lunedì al venerdì. (Rif. 11935)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO

Azienda di montaggi e manutenzioni impianti industriali cerca per Busto Arsizio 2 ADDETTI/E ALL’ASSEMBLAGGIO MECCANICO. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA nella mansione; essere domiciliati preferibilmente non oltre 30 km dalla sede lavorativa. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno. (RIF. 11932)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MANUTENTORE MECCANICO

Azienda di montaggi e manutenzioni impianti industriali cerca per Busto Arsizio 1 MANUTENTORE MECCANICO. Requisiti richiesti: esperienza biennale nella mansione; essere domiciliati preferibilmente non oltre 30 km dalla sede lavorativa. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi con orario di lavoro a tempo pieno. (RIF. 11931)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: MAGAZZINIERE-ADDETTO AL CONTROLLO DIMENSIONALE MERCI

Azienda produttrice di organi di trasmissione con sede operativa a Solbiate Olona cerca 1 MAGAZZINIERE-ADDETTO AL CONTROLLO DIMENSIONALE MERCI, che si occuperà della ricezione dei materiali in ingresso, previo controllo di dimensioni e quantità, del ritiro degli stessi presso i fornitori in zona e della gestione del magazzino. REQUISITI: preferibile esperienza nella mansione; preferibile possesso di patentino del muletto; indispensabile patente di guida, residenza in zone limitrofe a Solbiate Olona; utilizzo del pacchetto Office. Si offre contratto a tempo determinato di 1 mese con prospettiva di trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.00-12.30/13.30-17.00) (Rif. 11916)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: EDUCATRICE/ORE PROFESSIONALE

Cooperativa sociale di Busto Arsizio cerca 1 EDUCATRICE/ORE PROFESSIONALE. La risorsa sarà inserita nella comunità residenziale delle ragazze adolescenti (14-18 anni)e si occuperà di: tutelare e curare in toto le minori ed i luoghi comuni, interagire e tenere periodici incontri con i servizi sociali, genitori ed enti esterni. Requisiti richiesti: Laurea in scienze dell”educazione o psicologia , esperienza nella mansione, patente B. Si offre contratto di lavoro part- time (20h/sett) su turni (mattino, pomeriggio, notte) a tempo determinato di 1 anno con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 11913)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

LEGNANO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ

Studio professionale commercialista con sede in Legnano (MI) cerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A ADDETTO/A ALLA CONTABILITÀ. La risorsa si occuperà di svolgere le principali operazioni di contabilità generale tra cui supportare le operazioni di tenuta delle scritture contabili, elaborare le dichiarazioni dei redditi con esclusivo riferimento alle persone fisiche, liquidazione IVA, ritenuta d’acconto e IMU. Requisiti: Indispensabile esperienza nelle mansioni e nel settore, possesso di diploma di scuola superiore, conoscenze informatiche di base, possesso di patente di guida B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (dal lunedì al venerdì 8.30-12.30; 14.00-18.00). (Rif:11909)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie con sede a Busto Arsizio cerca 2 ADDETTI/E ALLE PULIZIE, che si occuperanno della pulizia di condomini nella zona di Busto Arsizio e comuni limitrofi. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; indispensabile esperienza nell’utilizzo di soffiatore a spalla, monospazzola ed aspiraliquidi; residenza in zone limitrofe a Busto Arsizio; indispensabile patente B ed essere automunito/a. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno (07.00-15.00). (Rif. 11896)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Società di informatica con sede a Busto Arsizio cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE, che si occuperà in autonomia di ricerca e selezione dei potenziali clienti, predisposizione dell’offerta, gestione della fase di vendita e post-vendita. Requisiti: indispensabile esperienza nella mansione, preferibilmente nello stesso settore; diploma di scuola secondaria di secondo grado; patente B; buona conoscenza della lingua inglese; conoscenza base del mondo dell’informatica, utilizzo del pacchetto Office, disponibilità a trasferte. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato; orario di lavoro a tempo pieno dal lunedì al venerdì (08.30-12.30/14.00-18.00). (Rif. 11895)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

“

BUSTO ARSIZIO: SARTA/O PROTOTIPISTA

Società operante nel settore della produzione di abbigliamento ubicata in zona limitrofa a Busto Arsizio cerca 1 SARTA/O PROTOTIPISTA. La risorsa sarà inserita all’interno del reparto che gestisce le collezioni. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione di sarta confezionatrice, autonomia nella realizzazione del primo capo su indicazioni della modellista; capacità di utilizzo di tutte le macchine da cucire; preferibile residenza in zone limitrofe. Si offre: contratto a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno 8.30-12.30 14.00-18.00. (Rif. 11893)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: ADDETTI PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE

Studio professionale con sede a Busto Arsizio (VA) cerca 2 ADDETTI PAGHE E GESTIONE DEL PERSONALE. Mansioni: elaborazione prospetti retributivi; gestione movimentazione personale dipendente (assunzioni, cessazioni, trasformazioni); attivazione tirocini e gestione della formazione apprendisti; apertura posizioni c/o Inps, Inail, Agenzia delle Entrate; gestione comunicazione lavoratori a chiamata. Requisiti: indispensabile esperienza pregressa nelle mansioni; IN ALTERNATIVA senza esperienza nella mansione (indispensabile esperienza lavoro d”ufficio) con formazione in Paghe e Contributi per contratto di Apprendistato; possesso di diploma di scuola secondaria superiore; ottima conoscenza di: pacchetto Office, Paghe Web Zucchetti, Profis. Orario di lavoro: tempo pieno (dal lunedì al venerdì 9.00 -13.00; 14.00-18.00). Si offre: contratto a tempo determinato per sostituzione maternità (oppure contratto di Apprendistato), con possibilità di successiva stabilizzazione. (Rif. 11883)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: CAPO SQUADRA DI ADDETTI/E PULIZIE

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 1 CAPO SQUADRA DI ADDETTI/E PULIZIE presso palestre e aziende del nord Italia prevalentemente in orario notturno. L’attività prevede la supervisione e l’affiancamento operativo alla squadra. Requisiti richiesti: esperienza nell’utilizzo di attrezzature professionali e predisposizione all’organizzazione degli operatori su cantiere; preferibile possesso di attestato corso sicurezza rischio alto, patentino PLE e lavori in quota; patente B; disponibilità al lavoro notturno e a trasferte a carico dell’azienda nel nord Italia. Si offre orario part time di 20/25 ore con turni variabili nella fascia 23:00/07:00 per 5 gg/settimanali da lunedì a domenica. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi.(Rif. 11856)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI PULIZIA STRAORDINARIA presso palestre e aziende del nord Italia prevalentemente in orario notturno. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B; preferibile possesso di attestato corso sicurezza rischio alto; disponibilità al lavoro notturno e a trasferte a carico dell’azienda nel nord Italia. Si offre orario part time di 20/25 ore con turni variabili nella fascia 23:00/07:00 per 5 gg/settimanali da lunedì a domenica. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi.(Rif. 11855)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA

Azienda multiservizi di Busto Arsizio cerca 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI IGIENE E PULIZIA ordinaria di palestre. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione; preferibile patente B; disponibilità a lavoro notturno e di mattina su turni fissi 4gg di lavoro e 2 gg di riposo, 7 gg su 7. Si offre orario part time di 15h settimanali lun-ven dalle 04:00 alle 07:00, sab-dom e festivi dalle 06:00 alle 09:00; possibilità di ampliare il monteore settimanale nella fascia 06:00/13:00. Contratto a tempo determinato di 1 mese. Sono previsti successivi rinnovi.

(Rif. 11854)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: AUTISTA CAMION RIBALTABILE 260 Q.LI CON GRU

Impresa edile di Busto Arsizio cerca 1 AUTISTA CAMION RIBALTABILE 260 Q.LI CON GRU. Requisiti richiesti: INDISPENSABILE ESPERIENZA alla GUIDA DI CAMION CON GRU settore edile e lavori di muratura; patente C. Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato con orario di lavoro a tempo pieno: 08.00-12.00 / 13.00-17.00 + straordinari. Assunzione prevista per il mese di agosto (Rif. 11833)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

SOLBIATE OLONA: OPERAI/IE ESTRUSORISTI/E

Azienda operante nel campo delle materie plastiche di Solbiate Olona (VA) ricerca 3 OPERAI/IE ESTRUSORISTI/E. La risorsa seguirà la lavorazione dell’estrusore bivite (lettura schede di lavorazione, riempimento, regolazione, scarico, controllo prodotto finito, pulizia dell’impianto) dapprima in affiancamento e gradualmente in maniera autonoma. Requisiti richiesti: preferibile esperienza come estrusorista e/o addetto a trafile, preferibile possesso del patentino muletto, residenza nei paesi limitrofi, conoscenza informatiche di base (Word ed Excel). Si offre: contratto a tempo determinato con possibilità di successiva trasformazione a tempo indeterminato, orario full time su diverse fasce orarie comprese tra le 07.30 e le 18.00 dal lunedì al venerdì. (Rif. 11804)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE. Requisiti: esperienza pregressa nella mansione e preferibilmente nel settore; lettura di schemi ed elaborazione schemi di impianti, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo piano (8 ore al giorno lun- ven). (Rif. 11591)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: MONTATORE MECCANICO

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca 1 MONTATORE MECCANICO. Requisiti: esperienza pregressa della meccanica industriale e/o dal settore plastico; in particolar modo impianti di miscelazione, feeding system ed estrusione, utilizzo dei principali strumenti informatici, patente B. Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo piano (8 ore al giorno lun- ven). (Rif. 11590)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Azienda di produzione manufatti per edilizia cerca 1 ASSISTENTE DEL RESPONSABILE DI PRODUZIONE in attività di programmazione e verifica del lavoro degli addetti alla produzione, in attività di controllo qualità anche con prove su materiali e in attività di report giornaliero. Requisiti richiesti: diploma di geometra; esperienza nella mansione e nel settore; capacità di lettura dei disegni di carpenteria e armatura opere in cemento armato; ottima conoscenza del pacchetto Office; preferibile conoscenza di Autocad, e/o SketchUp; preferibile capacità di redazione computi di opere edili con software; preferibile residenza in zone limitrofe all”azienda; disponibilità al lavoro straordinario e alla flessibilità oraria; patente B. Si offre orario a tempo pieno e contratto a tempo determinato 12 mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato

rif:11295

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: Responsabile dell’Ufficio tecnico commerciale

Società operante nel settore energetico in Busto Arsizio (VA) ricerca 1 Responsabile dell’Ufficio tecnico commerciale della Divisione impianti elettrici MT/BT.Mansioni:Analisi delle richieste d?offerta dei Clienti e interfacciamento con gli stessi per la definizione puntuale delle soluzioni impiantistiche; Dimensionamento preliminare dei componenti sulla base delle esigenze del cliente; Predisposizione di specifiche tecniche per richieste d?offerta ai fornitori principali; schemi/disegni preliminari per offerta; computo metrico per la definizione dei costi; offerta tecnico/commerciale; progettazione esecutiva e di dettaglio degli impianti etc. Requisiti: Laurea in ingegneria elettrica/elettronica o energetica o diploma di perito elettronico (se vi è esperienza nelle mansioni); esperienza di almeno 5 anni nel settore e nella mansione; dimora nel raggio di 25/30 Km dalla sede dell?azienda.Si offre contratto a tempo indeterminato a tempo pieno. rif: 11294

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: SALDATORE TUBISTA

Società metalmeccanica con sede in Busto Arsizio (VA) ricerca 1 SALDATORE TUBISTA. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura (TIG; MIG-MAG; con elettrodo), preferibile provenienza dalla carpenteria leggera, conoscenza del disegno meccanico, buona manualità, buona capacità di utilizzo di strumenti da banco (trapano, smerigliatrice etc.), utilizzo dei principali strumenti informatici, precisione, patente B.

Si offre: contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con orario a tempo pieno (8 ore al giorno lun-ven). rif: 10935

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

OLGIATE OLONA: PIZZAIOLA/O

Pizzeria d’asporto di Olgiate Olona cerca 1 PIZZAIOLA/O. Requisiti richiesti: esperienza anche minima nella mansione; capacità di utilizzo del forno a legna ed elettrico; patente B. Si offre orario part time o tempo pieno in base alle competenze possedute dal candidato, da martedì a domenica (domenica solo sera). Contratto a tempo determinato e successiva trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 10796)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE ATTIVA ED ELABORAZIONE DATI

Società di realizzazione reti distribuzione energia elettrica in Busto Arsizio ricerca 1 ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE ATTIVA ED ELABORAZIONE DATI. La risorsa si occuperà della predisposizione e invio delle fatture attive; della predisposizione dei dati per la reportistica del Controllo di Gestione e dell’Amministrazione (estrazione ed ordinamento dati dai sistemi gestionali in uso, creazione di tabelle riepilogative di cantabilità generale, contabilità industriale e contabilità analitica). Requisiti: diploma in ragioneria o equivalente, esperienza da 2 a 5 anni in area Amministrazione, Finanza e Controllo; conoscenza di base della normativa IVA, ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare Excel; gradita conoscenza Access, power BI, Microsoft Dynamics. Indispensabile domicilio nel raggio di 15/20 km da sede di lavoro. Si offre contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (12 mesi) con finalità di assunzione. (Rif. 10401)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

MAGNAGO: TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE

Azienda di fabbricazione e montaggio biciclette di Magnago offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO come MECCANICO/A DI BICICLETTE E VEICOLI ASSIMILATI. Il/la tirocinante imparerà a montare ed assemblare componenti meccanici ed accessori per la creazione di biciclette in un ciclo di produzione. Requisiti richiesti: licenza di scuola media inferiore; età compatibile con l’apprendistato; preferibile patente A/B. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì 8.00-12.00 13.00-17.00. E’ prevista indennità di partecipazione di euro 500,00. (Rif. 12064)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

BUSTO ARSIZIO: TIROCINANTE CHE SI OCCUPI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

IstIstituto Scolastico Superiore Paritario di Busto Arsizio (VA) ricerca N. 1 TIROCINANTE CHE SI OCCUPI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE. La risorsa, affiancata da un tutor aziendale, dovrà occuparsi di: gestione degli adempimenti connessi alle vicende del rapporto di lavoro (comunicazioni obbligatorie); controlli su orari di ingresso e uscita, straordinari, ferie e assenze; registrazioni contabili, fiscali, assicurative e contributive. Requisiti: diploma di ragioneria o amministrazione, finanza e marketing oppure laurea in discipline economiche; ottimo utilizzo di Microsoft Office (in particolare Excel), possesso di patente B. Si offre: opportunità di tirocinio a tempo pieno (dalle 8.30 alle 17.30), per la durata di 6 mesi + eventuale proroga. (Rif:12014)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

“

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO NEL REPARTO CUSTOMER RETENTION & CREDIT COLLECTION

Società quotata operante nel settore delle telecomunicazioni offre opportunità di TIROCINIO NEL REPARTO CUSTOMER RETENTION & CREDIT COLLECTION. Il tirocinante, affiancato/a da un tutor aziendale, si occuperà di: contattare proattivamente i clienti, telefonicamente o tramite mail, per la proposizione di offerte commerciali specifiche; mettere in atto attività volte a trattenere in customer base il maggior numero di clienti; svolgere azioni preliminari al recupero crediti.

Requisiti: diploma; buon utilizzo dei principali strumenti informatici (in particolare Excel); predisposizione e attitudine a lavorare a contatto con il pubblico. Si offre: tirocinio con orario di lavoro a tempo pieno

Rif n. 11681

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it”

BUSTO ARSIZIO: TIROCINIO per la figura di OPERAIO CABLATORE JUNIOR

Azienda del settore metalmeccanico con sede a Busto Arsizio offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO per la figura di OPERAIO CABLATORE JUNIOR. La risorsa apprenderà le seguenti mansioni: Cablaggio di apparecchiature elettriche; utilizzo di trapano, avvitatore a batteria, cacciaviti, forbici e pinze manuali. Requisiti: Diploma Elettrotecnico; patente B (automunito, requisito preferenziale); buone competenze informatiche; conoscenza discreta della lingua inglese; disponibilità alle trasferte in accompagnamento al tutor. Si offre tirocinio di 3 mesi con orario a tempo pieno da lunedì a venerdì: 8.00-12.00 13.30-17.30. E” prevista indennità di partecipazione. (Rif. 11680)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

DAIRAGO: TIROCINIO per OPERAIO MECCANICO

Azienda del settore metalmeccanico di Dairago offre la possibilità di effettuare un TIROCINIO per OPERAIO MECCANICO della durata di due mesi. La risorsa imparerà: l’assemblaggio di trainatori e martinetti; l’utilizzo dei normali utensili da officina (cacciaviti, chiavi, trapano, ecc., in futuro anche il tornio). Requisiti richiesti: diploma ad indirizzo meccanico; disponibilità alle trasferte in giornata in accompagnamento al tutor; patente B, automunito. Si offre: orario di lavoro a tempo pieno da lunedì a venerdì: 08.00-12.00 / 13.30-17.30 E’ PREVISTA UN’INDENNITA’ DI PARTECIPAZIONE. In alternativa l’azienda valuta anche le candidature di personale con esperienza.(Rif. 11584)

Rivolgersi a CPI BUSTO ARSIZIO mail: Presel.Cpibusto@provincia.va.it

GALLARATE: ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE PASSIVA

Per azienda operante nel settore dell’Elettronica in zona Gallarate, si ricerca 1 ADDETTO/A ALLA FATTURAZIONE PASSIVA. Il/la candidata/o si occuperà di: gestione fatturazione passive, prima nota generale, quadratura schede contabili, predisposizione documentazione per adempimenti fiscali. Si richiede: esperienza, anche breve, nel ruolo; padronanza partita doppia; utilizzo autonomo di Excel. Si offre contratto full time a tempo determinato di 1 anno, finalizzato alla stabilizzazione (Rif.12071)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Concessionaria di Automobili nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/A. La/il candidata/o si occuperà di: registrazione fatture acquisto/vendite, elaborazione bolle, prima nota, rendicontazione cassa/banca. Si richiede: esperienza nella mansione; utilizzo autonomo del pacchetto Office. Si offre contratto part time. Iniziale determinato di 6 mesi finalizzato all”indeterminato (Rif. 12070)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

FERNO: BARISTA

Azienda leader nei servizi di ristorazione con sede Aeroporto Malpensa, cerca 5 BARISTI/E. Le risorse si occuperanno principalmente della preparazione delle bevande calde e fredde, sbarazzo tavoli, riordino, pulizia, riassortimento negozio e magazzino. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione; discreta conoscenza della lingua inglese, disponibilità a lavorare su turni, inclusi festivi e fine settimana, 6 giorni su 7; patente B. Si offre contratto part-time a tempo determinato di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.12069)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: CONTABILE

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Somma Lombardo cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVO/A. La/il candidata/o si occuperà di: registrazione fatture acquisto/vendite, elaborazione bolle, prima nota, rendicontazione cassa/banca, segreteria generale. Si richiede: esperienza nella mansione; utilizzo autonomo del pacchetto Office e dei principali gestionali di contabilità. Si offre contratto part time (8.30-12.00 dal lun al ven) inizialmente determinato finalizzato all”indeterminato (Rif.12053)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

“

FERNO: OPERATORE/TRICE AEROPORTUALE

Azienda nel settore trasporti con sede operativa a Ferno cerca OPERATORI/TRICI AEROPORTUALI. La figura si occuperà del carico e scarico sottobordo aeromobile. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, patente B, automunito. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e a ciclo continuo, in possesso di Licenza Media. Si offre contratto iniziale di lavoro a tempo determinato e apprendistato, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro part-time orizzontale (30 ore settimanali su 5 giorni di lavoro) (Rif.12050)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: IMPIEGATO/A OPERATIVO

Azienda nel settore trasporti con sede operativa a Ferno cerca IMPIEGATI/E OPERATIVI. La figura lavorerà come interfaccia con spedizionieri e compagnie aeree, produrrà la documentazione relativa al transito in magazzino delle merci.

Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, Diploma di Scuola Superiore, utilizzo autonomo di Excel, buona conoscenza delle lingue inglese ed Arabo . La patente B risulta indispensabile. Disponibilità a lavorare su turni, anche notturni e alle trasferte. Si offre contratto di lavoro a tempo determinato iniziale, finalizzato alla stabilizzazione, con orario di lavoro full-time (Rif.12049).

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: ADDETTO/A MOVIMENTAZIONE MERCE

Azienda operante nel settore logistica e trasporti in zona Gallarate ricerca ADDETTI/E ALLA MOVIMENTAZIONE MERCE in ambito aeroportuale opererà sia manualmente che con ausilio di appositi mezzi e strumenti. Requisiti richiesti: preferibile provenienza da settore logistico, in possesso di patente B ( automunito) e licenza media. E” indispensabile la disponibilità al lavoro a ciclo continuo e su turni anche notturni. Si offre contratto part time verticale (4 giorni settimana – 7,5 ore giorno ) a tempo determinato/apprendistato con possibilità di crescita professionale e conferma a tempo indeterminato. Sono previsti buoni pasto.

(Rif.12048)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: SERRAMENTISTA

Azienda nel settore della posa di infissi nelle vicinanze di Ferno (VA) cerca 1 SERRAMENTISTA. La/il candidata/o si occuperà della realizzazione, installazione e manutenzione di infissi e porte. Si richiede: esperienza nel settore (anche in mansioni simili); patente B. Si offre un contratto a tempo pieno. Determinato o indeterminato sulla base della seniority del candidato. (Rif. 12041)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

ALBIZZATE: ELETTRICISTA

Società operante nel settore dei servizi cimiteriali nelle vicinanze di Albizzate ricerca 1 ELETTRICISTA. La risorsa si occuperà della manutenzione e gestione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre contratto a tempo determinato part- time. (Rif.12038)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BESNATE: FRESATORE/FRESATRICE

Azienda del settore metalmeccanico nelle vicinanze di Besnate cerca un FRESATORE/FRESATRICE su macchina a controllo numerico. Lavorando a giornata occupera” di lavorazione di piccole serie a partire da disegno compreso il piazzamento macchina. Requisiti richiesti: conoscenza disegno meccanico, utilizzo di strumenti di misura, preferibile formazione nell”ambito, esperienza nella mansione. Si offre: contratto a tempo determinato di 6 mesi finalizzato all”assunzione.(RIF.12031)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTI PULIZIE

Azienda Multiservizi ricerca in zona Samarate 2 ADDETTI PULIZIE. Le risorse si occuperanno di pulizia e sanificazione di uffici e aree comuni. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione preferibile, patente B, domicilio in zone limitrofe. Si offre contratto part time a tempo determinato di 1 anno. (Rif.12013)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

OGGIONA CON SANTO STEFANO: IMPIEGATA/O COMMERCIALE

Azienda nel settore della vendita di ricambi per cucine industriali e commerciali nelle vicinanze di Oggiona con Santo Stefano cerca 1 IMPIEGATA/O COMMERCIALE. La/il candidata/o si occuperà di corrispondenza commerciale, conferma ordini, segreteria generale e aggiornamento strumenti dedicati all’e-commerce. Si richiede: diploma o Laurea ; ottima conoscenza della lingua inglese e buona di francese o spagnolo; utilizzo autonomo degli strumenti social ed e-commerce e del pacchetto Office. Si offre un contratto a tempo pieno e determinato di sei mesi con possibile trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.11999)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CAVARIA CON PREMEZZO: TECNICI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI

Azienda settore vendita e manutenzione macchine per ufficio nelle vicinanze di Cavaria con Premezzo cerca 2 TECNICI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI. La figura, dopo un periodo di formazione specifica, si occuperà sia delle manutenzioni di fotocopiatrici e stampanti che di montaggio mobili per ufficio. Requisiti richiesti: neodiplomati ( preferibilmente in ambito manutenzione, elettronico, elettrotecnico), disponibilità a brevi trasferte giornaliere, patente B. Si offre: contratto di Apprendistato 36 mesi (Rif. 11956)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

“

GALLARATE: CARPENTIERE/A

Azienda metalmeccanica nelle vicinanze di Gallarate ricerca 1 CARPENTIERE/A in ferro . La risorsa si occuperà prevalentemente di assemblaggio/montaggio di cancelli e ringhiere e di rifiniture e saldature di elementi di metallo. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.11954)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

GALLARATE: GIARDINIERE/A

Azienda operante nel settore Servizi in zona Gallarate ricerca 1 GIARDINIERE/A. Requisiti richiesti: esperienza nel settore, disponibilità ad una occupazione part time a tempo determinato (rif 11951 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

SOMMA LOMBARDO: ADDETTI PULIZIE

Azienda Servizi Pulizie ricerca in zona Somma Lombardo 2 ADDETTI PULIZIE. Le risorse si occuperanno di pulizie di uffici. Requisiti richiesti: esperienza nella ruolo specifico, patente B. Si offre contratto part time a tempo determinato di tre mesi. (Rif.11950)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

“

FERNO: ADDETTA/O PULIZIE

Azienda Multiservizi ricerca in zona Ferno ricerca 1 ADDETTA/O PULIZIE. Alla ricorsa sarà richiesto di lavorare su turni a ciclo continuo ( anche festivi) . Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, automunito. Si offre contratto part time a tempo determinato di tre mesi. (Rif.11946 )

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it”

GALLARATE: OPERAIA/O EDILE

Azienda operante nel settore edile nelle vicinanze di Gallarate ricerca 1 OPERAIA/O EDILE. La risorsa si occuperà principalmente di imbiancature/stuccature e della realizzazione di pareti in cartongesso. Requisiti richiesti : esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif. 11912)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda operante nel settore edile nelle vicinanze di Gallarate ricerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. La risorsa si occuperà principalmente della tenuta delle registrazioni contabili e della gestione di clienti e fornitori. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione; diploma ad indirizzo amministrativo; conoscenza del pacchetto Office; patente B. Si offre contratto a tempo determinato part-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.11889)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE/GRAFICO

Azienda operante nel settore della lavorazione del marmo nelle vicinanze di Cassano Magnago ricerca 1 IMPIEGATA/O UFFICIO COMMERCIALE/GRAFICO. La risorsa si occuperà principalmente della gestione dei social media e del sito internet. Requisiti richiesti: diploma/qualifica settore grafico e comunicazione; conoscenza principali software di grafica (Adobe, Photoshop); conoscenza di Autocad e Pacchetto Office; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full- time di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif.11877)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: CAMERIERE/A

Ristorante nelle vicinanze di Gallarate ricerca 1 CAMERIERE/A. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione; preferibile diploma/qualifica in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; discreta conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato full-time di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif. 11869)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: AIUTO CUOCO

Ristorante nelle vicinanze di Gallarate ricerca 1 AIUTO CUOCO. La risorsa affiancherà lo chef nella preparazione della linea e delle pietanze. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa nella mansione; preferibile diploma/qualifica in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time di 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif. 11868)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: DIRETTORE/TRICE

Ristorante nelle vicinanze di Sesto Calende ricerca 1 DIRETTORE/TRICE. La risorsa si occuperà della gestione del personale, dei rapporti con la clientela/fornitori e delle operazioni di apertura e chiusura dell’attività, organizzerà le linee generali del lavoro e vigilerà sul rispetto delle norme igienico – sanitarie. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; diploma, preferibile di Istituto Alberghiero; buona conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi full-time con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif.11867)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: CAMERIERE/A

Ristorante nelle vicinanze di Sesto Calende ricerca 1 CAMERIERE/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione; preferibile diploma/qualifica di Istituto Alberghiero; buona conoscenza della lingua inglese; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif.11866)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: AIUTO CUOCO/A

Ristorante nelle vicinanze di Sesto Calende ricerca 1 AIUTO CUOCO/A. La risorsa affiancherà lo chef nella preparazione della linea e delle pietanze. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; preferibile diploma in Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera; patente B. Si offre contratto a tempo determinato full-time di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (Rif.11864)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: LAVAPIATTI

Ristorante nelle vicinanze di Sesto Calende ricerca 1 LAVAPIATTI. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre contratto a tempo determinato full-time di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato (Rif. 11863)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

SESTO CALENDE: PIZZAIOLO/A

Ristorante nelle vicinanze di Sesto Calende ricerca 1 PIZZAIOLO/A. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione; patente B. Si offre: contratto a tempo determinato full-time di 3 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato.(Rif.11862)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI FRONT OFFICE

Azienda del settore autoriparazioni nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI FRONT OFFICE. La/il candidato avrà la possibilità di acquisire competenze nella gestione dell”agenda, delle comunicazioni in entrata, nell”accoglienza clienti in supporto allo Staff. Si richiede: diploma di scuola secondaria di secondo grado e conoscenza pacchetto Office. Si offre un tirocinio a tempo pieno di tre mesi. È prevista una indennità di partecipazione. (Rif.12032)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA

Azienda nel settore Utilities nelle vicinanze di Gallarate cerca 1 TIROCINANTE ADDETTO/A ALLE FUNZIONI DI SEGRETERIA in ufficio Allacciamenti. La/il candidato avrà la possibilità di acquisire competenze nell”ambito della pianificazione e controllo interventi di esecuzione allacciamenti, contatto clienti per verifiche preliminari, controllo e contabilizzazione lavori imprese esecutrici. Si richiede: Diploma di scuola secondaria ad indirizzo Tecnico ( Tecnologico, Costruzioni ambiente e territorio, Liceo Scientifico), patente B, disponibilità a brevi trasferte in affiancamento al Tutor, utilizzo autonomo di Office, discreto Inglese. È prevista una interessante indennità di partecipazione. (Rif.12000)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

GALLARATE: TIROCINIO come ADDETTA/O ALLE VENDITE

Negozio specializzato nella vendita di prodotti per ufficio nelle vicinanze di Gallarate offre 1 TIROCINIO come ADDETTA/O ALLE VENDITE. La/il tirocinante, affiancato dal tutor, potrà acquisire competenze relative la gestione di un punto vendita. Si offre tirocinio di 6 mesi con orario a tempo pieno (Rif.11979)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: TIROCINANTE MAGAZZINIERE e TECNICO PER L’ASSISTENZA

Azienda operante nel settore Vending Machine in zona Cardano al Campo ricerca 1 TIROCINANTE MAGAZZINIERE e TECNICO PER L’ASSISTENZA. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, in affiancamento a personale qualificato sperimenterà consegne e piccole manutenzioni dei distributori, si sperimenterà nel marketing digitale. Requisiti richiesti: motivazione al ruolo e interesse per il settore, patente B, competenze informatiche e digitali. (Rif. 11845)

Rivolgersi a CPI GALLARATE-SESTO CALENDE mail: Presel.Cpigallarate@provincia.va.it

BIANDRONNO: COLLABORATORE/TRICE DI STUDIO ODONTOIATRICO

Studio dentistico di Biandronno cerca 1 COLLABORATORE/TRICE DI STUDIO ODONTOIATRICO. La risorsa si occuperà di assistere, in appoggio al medico, tutte le incombenze relative alla gestione dei pazienti e dello studio. Si richiede disponibilità e interesse per il tipo di mansione, si offre contratto a tempo determinato sostituzione maternità. (Rif. 12072MT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

GAVIRATE: OPERAIO/A CARTONGESSISTA

Azienda operante nel settore edilizia nei pressi di Gavirate cerca 1 OPERAIO/A CARTONGESSISTA. La risorsa si occuperà di posa cartongesso per realizzazione pareti e soffitti, stuccature e rasature, posa di controsoffitti modulari, cappotto esterno. Requisiti richiesti: esperienza nel settore, patente B, preferibilmente in possesso di Formazione sulla sicurezza. Si offre contratto a tempo determinato con finalità di assunzione a tempo indeterminato. (Rif. 12067)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

LEGGIUNO: OPERATORI ASA/OSS

Società cooperativa operante in ambito socio assistenziale con sede a Leggiuno cerca per la sua struttura residenziale 2 OPERATORI/TRICI ASA/OSS in possesso di regolare certificato di avvenuta formazione. La risorsa si occuperà delle mansioni generali di igiene della persona e controllo della stessa secondo le direttive degli infermieri. Requisiti richiesti: attestazione ASA/OSS, esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni, residenza limitrofa e in possesso di patente B. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi con finalità di assunzione a tempo indeterminato.

(Rif. 11994MT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

GAVIRATE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Società termoidraulica di Gavirate cerca 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA da inserire in organico. La risorsa si occuperà principalmente di impianti termoidraulici ed elettrici, riparazioni e installazione impianti fotovoltaici. Requisiti richiesti: età per apprendistato, scuola superiore o qualifica triennale in ambito elettrico, patente B, disponibilità a trasferimenti giornalieri Si offre contratto di apprendistato con finalità di inserimento. RIf. (11978MT)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

BESOZZO: MURATORE

Impresa individuale operante in zona Laveno Mombello ricerca 1 MURATORE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nel settore e nella mansione ma l’azienda è disponibile anche a valutare candidati senza esperienza per la figura di MANOVALE. Indispensabile patente B. Orario di lavoro: dal lunedì al venerdì, 8-12 13-17. Si offre: orario a tempo pieno 8.00/12.00 – 13.00/17.00 da lunedì a venerdì e contratto a tempo determinato finalizzato a successiva stabilizzazione. (Rif.11941 PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: IMPIEGATO/A CONTABILE

Società di Consulenza e Servizi alle aziende cerca 1 IMPIEGATO/A CONTABILE per la sede di Laveno Mombello. Il candidato si occuperà di contabilità: ciclo fatturazione attiva e passiva, prima nota, pagamenti ai fornitori, quadratura mensile banche, ecc. Ci rivolgiamo a candidati in possesso di una precedente esperienza nel ruolo di almeno un anno interessati ad intraprendere un percorso di crescita professionale nella mansione. Verranno prese in considerazione anche candidati che abbiano maturato una breve esperienza nel ruolo interessati ad un contratto di Apprendistato. Orario: tempo pieno. Contratto: tempo determinato 6 mesi finalizzato all?assunzione a tempo indeterminato/Apprendistato. (Rif. 11921DQ)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

LAVENO-MOMBELLO: APPRENDISTA COMMESSA/O DI VENDITA

Negozio di abbigliamento, zona di Laveno Mombello, RICERCA N.1 APPRENDISTA COMMESSA/O DI VENDITA. IL candidato/a potrà acquisire tutte le competenze relative alla gestione di un’attività commerciale, dalle basi fino al rapporto con la clientela e la gestione delle vendite. Requisiti richiesti: utilizzo dei programmi word, excel e dei social, buona conoscenza della lingua inglese ed eventuale conoscenza della lingua francese o tedesca; età compatibile con il contratto di apprendistato. Orario di lavoro: dal martedì al sabato, 9.30-12.30 e 15.30-19.30. (RIF. 11857PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it

“

LAVENO-MOMBELLO: TIROCINIO come COMMESSO/A DI VENDITA

Negozio di abbigliamento, zona di Laveno Mombello, offre 1 TIROCINIO COME COMMESSO/A DI VENDITA. Il/la tirocinante, supportato dal tutor, potrà acquisire tutte le competenze relative alla gestione di un””attività commerciale, dalle basi fino al rapporto con la clientela e la gestione delle vendite. Requisiti richiesti: utilizzo dei programmi word, excel e dei social, buona conoscenza della lingua inglese ed eventuale conoscenza della lingua francese o tedesca.

Durata tirocinio: 6 mesi. Orario: tempo pieno dal martedì al sabato: 9.30-12.30, 15.30- 19.30. (rif 11858PM)

Rivolgersi a CPI LAVENO MOMBELLO mail: Presel.Cpilaveno@provincia.va.it”

CASTELVECCANA: SEGRETARIA/O ADDETTA/O ALLA RECEPTION

Società operante nel settore privato del trasporto aereo é alla ricerca di 1 ADDETTA/O AL RICEVIMENTO CLIENTI esperta/o in facili lavori d’ufficio. Requisiti richiesti: una buona predisposizione al contatto con il pubblico, e la conoscenza delle lingue inglese e francese. Si offre contratto part time a tempo determinato (un anno con possibilità di proroga). (Rif. 12068ST)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

BRISSAGO-VALTRAVAGLIA: APPRENDISTA ADDETTO ALLA PULIZIA ESTERNA ED INTERNA DEGLI AUTOVEICOLI

Autolavaggio sito nella zona del luinese cerca 1 APPRENDISTA ADDETTO ALLA PULIZIA ESTERNA ED INTERNA DEGLI AUTOVEICOLI. Contratto part time ( tre giorni alla settimana) a tempo determinato ( 6 mesi) con possibilita’ di rinnovo.Orario di lavoro dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30. Si richiede disponibilita’ flessibilita’ e motivazione al lavoro. (Rif.12036st)

Rivolgersi a CPI LUINO mail: Presel.Cpiluino@provincia.va.it

GERENZANO: SALDATORE/TRICE A FILO

Società metalmeccanica con sede in Gerenzano ricerca 1 SALDATORE/TRICE A FILO. Requisiti: esperienza pregressa nella saldatura a filo (riporto semi automatico), controllo macchinari e modifica parametri. Patente B. Si offre: contratto di lavoro a tempo determinato 3 mesi con possibilità di stabilizzazione futura, tempo pieno, giornata. (Rif. 12061D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVA

Società cooperativa sociale di Saronno ricerca 1 IMPIEGATO/A AMMINISTRATIVO/A. La risorsa si occuperà di gestire le attività di segreteria amministrativa generale (front office e back office), gestione del personale, fatturazione. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa nella mansione, esperienza nel campo socio-assistenziale, diploma, conoscenza pacchetto Office, patente B. Si offre contratto a tempo determinato 1 anno, con possibilità di stabilizzazione, tempo pieno. (Rif. 12058D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CERIANO LAGHETTO: MANOVALE

Impresa individuale di Ceriano Laghetto operante nel saronnese ricerca 1 MANOVALE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, età compatibile con il contratto di apprendistato, possesso patente B. Orario di lavoro: tempo pieno 8-12 13-17. (Rif. 12055D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CERIANO LAGHETTO: MURATORE/TRICE ESPERTO/A

Impresa individuale di Ceriano Laghetto operante nel saronnese ricerca 1 MURATORE/TRICE ESPERTO/A. Requisiti richiesti: esperienza nel settore e nella mansione, possesso patente B. Orario di lavoro: tempo pieno 8-12 13-17. Si offre: contratto a tempo determinato finalizzato a successiva stabilizzazione. (Rif. 12047D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Società di servizi cerca per sede di Origgio 5 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: preferibile minima esperienza pregressa, automuniti/e, residenza nelle vicinanze della sede operativa, disponibilità ad effettuare eventuali cambi turni e lavorare una domenica al mese quando richiesto con riconoscimento straordinari e riposi compensativi. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, part-time 24 ore settimanali con turni variabili (1 turno dalle ore 6.00 alle 10.00)-(2 turno dalle 16.00 alle 20.00)-(3 turno dalle 18.00 alle 22.00); possibilità di tempo indeterminato, tempo pieno dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle 17.00. (Rif. 12051)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: PARRUCCHIERE/A PER UOMO

Salone di acconciature in Saronno cerca 1 PARRUCCHIERE/A PER UOMO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre contratto a tempo determinato con possibilità di stabilizzazione futura, tempo pieno. (Rif. 12047D)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: CONTABILE ESPERTA /O FISCALE

Studio elaborazione dati contabili di Caronno Pertusella cerca 1 CONTABILE ESPERTA/O FISCALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata presso studi professionali, contabilità; diploma o laurea. Si offre tempo indeterminato, tempo pieno o part-time, collaborazioni P.IVA. (Rif. 12046)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: FRESATORE/TRICE CNC

Azienda di Origgio cerca 1 FRESATORE/TRICE CNC. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, costruzione di componenti meccanici su frese CNC partendo dalla programmazione a bordo macchina. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 12043)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

COGLIATE: ADDETTO/A PULIZIE STRADE

Cooperativa cerca per ente locale di Cogliate 1 ADDETTO/A PULIZIE STRADE. La risorsa si occuperà della pulizie strade e svuotamento cestini, utilizzerà piccolo furgoncino tipo porter e soffiatori per il trasporto dei sacchetti. Requisiti richiesti: pat. B. Si offre tempo determinato 3 mesi prorogabili, part-time 4 ore al giorno dal lunedì al sabato (4 giorni al mattino- 2 giorni al pomeriggio).(Rif.12029)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

GERENZANO: TORNITORE CNC FANUC

Azienda di Gerenzano cerca 1 TORNITORE CNC FANUC. Requisiti richiesti: indispensabile lunga e solida esperienza nella mansione, Pat. B. Si offre tempo indeterminato, giornata, con possibilità di straordinari. (Rif. 11980)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: IMPIEGATO/A ADDETTO/A. COMUNICAZIONE/MARKETING

Centro assistenza imprese di Saronno, cerca 1 IMPIEGATO/A ADDETTO/A. COMUNICAZIONE/MARKETING. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella gestione della comunicazione ed attività di marketing, diploma o laurea, office, posta elettronica, residenza limitrofa alla sede di lavoro, automunita/o. Si offre tempo indeterminato, 38 ore settimanali. (Rif. 11969)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

SARONNO: SEGRETARIA

Centro assistenza imprese di Saronno, cerca 1 SEGRETARIA. Requisiti richiesti: neodiplomate/i, office, posta elettronica, residenza limitrofa alla sede di lavoro, automunita/o. Si offre tempo determinato scopo assunzione, part-time 20 ore settimanali. (Rif. 11968)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CERMENATE: GEOMETRA DI CANTIERE

Azienda, operante nell’ambito delle sole finiture ambito edile, di Cermenate cerca 1 GEOMETRA DI CANTIERE. Requisiti richiesti: indispensabile almeno 2 anni di esperienza nelle attività di controllo, rilievi e contabilità di cantiere; diploma geometra; word/Excel/autocad; discreto inglese, pat. B. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 11815)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ROVELLO PORRO: FABBRO

Azienda di Rovello Porro cerca 1 FABBRO. Requisiti richiesti: esperienza ed autonomia nella realizzazione di cancelli, ringhiere. Si offre tempo determinato, giornata, con possibilità di stabilizzazione. (Rif. 11801)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ELETTRICISTA.

Azienda di Origgio cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione di impianti elettrici , gradito attestato di qualifica, pat. b. Si offre Tempo determinato 6 mesi con possibilità di stabilizzazione, giornata.(Rif. 11787)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

“

SARONNO: MANUTENTORE ELETTRICO/QUADRISTA

Azienda di Saronno cerca 1 MANUTENTORE ELETTRICO/QUADRISTA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella manutenzione elettrica industriale per ricerca guasto e manutenzione carroponti, quadrista, lavoro in quota, pat. B. Si offre tempo determinato, giornata (possibilità di straordinari al sabato mattina). (Rif. 11786)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it”

CERMENATE: IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di Cermenate,operante nell’ambito delle ristrutturazioni edili, cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. Requisiti richiesti: indispensabile diploma GEOMETRA, conoscenza autocad, word, Excel, esperienza nel formulare preventivi dei lavori partendo da computi metrici del cliente, contatti con fornitori, invio brochure di presentazione; automunito/a. Contratto da valutare in base all’esperienza dei candidati/e, tempo pieno giornata. (Rif. 11782)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

CARONNO PERTUSELLA: ADDETTO/A CONSEGNE A DOMICILIO DI MATERASSI/TENDE + MONTAGGIO E POSA

Azienda tessile di Caronno Pertusella cerca 1 ADDETTO/A CONSEGNE A DOMICILIO DI MATERASSI/TENDE + MONTAGGIO E POSA. Requisiti richiesti: gradita esperienza nell’assemblaggio e montaggio binari per tende, uso trapano, cacciaviti, tasselli: buona volontà ad apprendere il mestiere se privi di esperienza analoga, pat. B. Si offre tempo determinato con possibilità di stabilizzazione, giornata, oppure apprendistato. (RIF. 11743)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

ORIGGIO: ADDETTO/A ALLE PULIZIE

Impresa di pulizie cerca, per sede di lavoro ad Origgio, 1 ADDETTO/A ALLE PULIZIE. Requisiti richiesti: esperienza nelle pulizie, automuniti/e. Si offre tempo determinato, part-time al pomeriggio dalle ore 15.00 alle ore 17.30 dal lunedì al venerdì. (Rif. 11716)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

MILANO: COMMESSA/O DI VENDITA

Negozio di Milano cerca 1 COMMESSA/O DI VENDITA. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza maturata nel settore abbigliamento, allestimento vetrine, gestione merce con gestionale (gradito Dylog Signa-office), diploma, buono inglese, automunita/o, disponibilità ad eventuali spostamenti in altri punti vendita. Si offre tempo determinato con possibilità di proroghe e stabilizzazione, tempo pieno: orario 10.00/13.30-15.00/19.30. (Rif. 11658)

Rivolgersi a CPI SARONNO mail: Presel.Cpisaronno@provincia.va.it

TRADATE: VETRAIO SERRAMENTISTA

Vetraio di Tradate cerca 1 VETRAIO SERRAMENTISTA. La risorsa si occuperà di molatura. taglio e posa in opera di vetri. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione oppure seria motivazione ad imparare il mestiere, pat. B, residenza limitrofa alla sede di lavoro, disponibilità a trasferte giornaliere talvolta anche in Svizzera. Si offre contratto a tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione oppure apprendistato. (Rif. 12040)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

VEDANO OLONA: GOMMISTA

Autofficina di Vedano Olona cerca 1 GOMMISTA. La risorsa si occuperà prevalentemente di sostituzione, bilanciamento gomme e, se con minima esperienza, anche di lavori di riparazione autoveicoli. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella mansione, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro, pat. B. Si offre tempo determinato 6 mesi con possibilità di trasformazione, giornata.(Rif. 12026)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUCENTE DI MACCHINE OPERATRICI E MOVIMENTO TERRA

Società di Tradate cerca 1 CONDUCENTE DI MACCHINE OPERATRICI E MOVIMENTO TERRA. Requisiti richiesti: indispensabile pat. B, esperienza nella guida di escavatori, rulli , finitrici, fresatrici; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato/indeterminato/apprendistato giornata dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30-12.00/13.30-17.00. (Rif. 12025)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUCENTE DI AUTOCARRI PAT C/E

Società di Tradate cerca 1 CONDUCENTE DI AUTOCARRI PAT C/E. Requisiti richiesti: indispensabile pat. C/E, esperienza nella guida, residenza limitrofa alla sede di lavoro. Si offre tempo determinato/indeterminato, giornata dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30-12.00/13.30-17.00. (Rif. 12024)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: MAGAZZINIERE

Società di Tradate cerca 1 MAGAZZINIERE. La risorsa si occuperà della gestione del magazzino, carico /scarico merci e di piccoli lavori di manutenzione sui macchinari che rientrano dai cantieri (mini compressori). Requisiti richiesti: preferibile esperienza maturata in magazzino oppure seria motivazione ad imparare; office; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Contratto tempo indeterminato/determinato o apprendistato, giornata (dal lunedì al venerdì 7.30-12.00/13.30-17.00). (Rif. 12023)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUTTORE IMPIANTI PRODUZ CONGLOMERATI CEMENTIZI

Società di Tradate cerca 1 CONDUTTORE/TRICE IMPIANTI PRODUZ CONGLOMERATI CEMENTIZI. La risorsa si occuperà della conduzione di impianti per la produzione di conglomerati bituminosi nell’apposita cabina di controllo mediante software e pannello di controllo. Requisiti richiesti: preferibile esperienza specifica oppure nell’utilizzo di macchine a controllo numerico computerizzato; office; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Contratto tempo indeterminato/determinato, giornata (dal lunedì al venerdì 7.30-12.00/13.30-17.00). (Rif. 12022)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: CONDUTTORE IMPIANTI PRODUZ CONGLOMERATI BITUMINOSI

Società di Tradate cerca 1 CONDUTTORE/TRICE IMPIANTI PRODUZ CONGLOMERATI BITUMINOSI. La risorsa si occuperà della conduzione di impianti per la produzione di conglomerati bituminosi nell’apposita cabina di controllo mediante software e pannello di controllo. Requisiti richiesti: preferibile esperienza specifica oppure nell’utilizzo di macchine a controllo numerico computerizzato; office; residenza limitrofa alla sede di lavoro. Contratto tempo indeterminato/determinato, giornata (dal lunedì al venerdì 7.30-12.00/13.30-17.00). (Rif. 12021)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

“

GORNATE-OLONA: 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE

Azienda di Gornate Olona cerca 1 IMPIEGATO/A COMMERCIALE. La risorsa dovrà gestire, curare ed espandere il parco clienti usando tutti gli strumenti per fare analisi e simulare situazioni in prospettiva. Requisiti richiesti: preferibile esperienza nella gestione clienti, contatto ed implementazione rete clienti, gestione ordini/avanzamento, elaborazione statistiche e strategie di sviluppo; diploma/laurea; buono inglese, ottimo excel, e-solver sistemi; automunito/a; disponibilità ad eventuali trasferte in Italia e all’estero; residenza nelle vicinanze del cpi di Tradate. (Rif. 12015)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

TRADATE: BADANTE

Famiglia di Tradate cerca 1 BADANTE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa nella cura di anziani, disponibilità alla convivenza h 24 (oppure alla notte ed al sabato e domenica). Contratto da valutare in base all’esperienza. (Rif. 12005)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARBONATE: DISEGNATORE MECCANICO

Azienda di Carbonate cerca 1 DISEGNATORE MECCANICO. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nel disegno con programma CAD. Si offre tempo indeterminato. giornata. (Rif.12004)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: SALDATORE.

Azienda di Lonate Ceppino cerca 1 SALDATORE. Requisiti richiesti: esperienza nella saldatura a FILO e a TIG. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione. (Rif. 12003)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LONATE CEPPINO: CARPENTIERE MECCANICO

Azienda di Lonate Ceppino cerca 1 CARPENTIERE MECCANICO. Requisiti richiesti: esperienza nella mansione, uso cesoie, piegatrici e attrezzi per montaggio meccanico. Si offre tempo determinato, giornata, scopo assunzione (Rif. 12002)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

ORIGGIO: MULETTISTA MAGAZZINIERE

Azienda di Origgio cerca 1 MULETTISTA MAGAZZINIERE. Requisiti richiesti: esperienza nello stoccaggio merci e gestione del magazzino, patentino muletto, residenza nelle vicinanze della sede di lavoro. Si offre tempo determinato, part-time (dalle ore 14.30 alle 19.00), con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato. (Rif. 11971)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE

Azienda di Tradate cerca 1 OPERATORE/TRICE CNC VERTICALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, lettura disegno tecnico, conoscenza CNC, macchinari ed attrezzi. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 11967)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: ELETTRICISTA

Azienda di Tradate cerca 1 ELETTRICISTA. Requisiti richiesti: esperienza nella installazione degli impianti elettrici e domotica, diploma o attestato di qualifica, residenza nelle vicinanze del luogo di lavoro. Si offre tempo determinato scopo stabilizzazione, giornata. (Rif. 11966)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TORNITORE TRADIZIONALE

Azienda di Tradate cerca 1 TORNITORE TRADIZIONALE. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella mansione, lettura disegno tecnico, conoscenza macchinari ed attrezzi. Si offre tempo indeterminato, giornata. (Rif. 11962)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: OPERAIA/O ADDETTO/A ALLA STAMPA SU LINEA DI PRODUZIONE

Azienda di Castiglione cerca, 1 OPERAIA/O ADDETTO/A ALLA STAMPA SU LINEA DI PRODUZIONE. Requisiti richiesti: esperienza pregressa maturata su linee di produzione, gradita esperienza nel settore della tampografia o serigrafia, automuniti/e, seria motivazione ad imparare se privi di esperienza. Si offre tempo determinato, giornata. (Rif. 11958)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

GORNATE-OLONA: OPERAIO/A DI PRODUZIONE.

Azienda di Gornate Olona cerca 1 OPERAIO/A DI PRODUZIONE. Requisiti richiesti: preferibile esperienza pregressa in ambito produttivo, carico scarico materiali per produzione, pulizia macchinari presenti nei reparti, automuniti, residenza nelle vicinanze della sede operativa, uso pc. Contratto, da valutare in base alle competenze possedute dai candidati/e. (Rif. 11933)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

SAN VITTORE: IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O

Azienda di San Vittore cerca 1 IMPIEGATA/O AMMINISTRATIVA/O. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza nella contabilità fino al bilancio ante imposte, registrazione attive/passive, fatturazione estera, estratti conto, F24, LIPE, registrazione stipendi, libro giornale, inventari, stampa registri IVA; diploma ragioneria o similare, discreto inglese. Si offre tempo indeterminato, tempo pieno (8.00-12/13.30-17.30). (Rif. 11897)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARBONATE: SALDATORE/TRICE

Azienda di Carbonate cerca 1 SALDATORE/TRICE. Requisiti richiesti: esperienza nella saldatura a filo/elettrodo di manufatti metallici, pat. B. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 11885)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CARBONATE: FABBRO CARPENTIERE

Azienda di Carbonate cerca 1 FABBRO CARPENTIERE. Requisiti richiesti: esperienza nella costruzione/manutenzione/assemblaggio manufatti metallici carpenteria leggera. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione. (Rif. 11884)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

“

VENEGONO INFERIORE: LATTONIERE

Azienda di Venegono Inferiore cerca 1 LATTONIERE. Requisiti richiesti: preferibile con esperienza oppure con seria motivazione ad imparare, pat. B. Si offre tempo determinato, giornata, scopo stabilizzazione, oppure apprendistato se privi di esperienza. (Rif. 11882)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it”

TRADATE: CONDUCENTE AUTOBUS

Società di trasporti di Tradate cerca 1 CONDUCENTE AUTOBUS. Requisiti richiesti: indispensabile possesso pat D + cqc in corso di validità, esperienza di guida. Si offre tempo determinato scopo assunzione. (Rif. 11731)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: RESPONSABILE BAR

Bar pasticceria di Tradate cerca 1 RESPONSABILE BAR. Requisiti richiesti: indispensabile esperienza pregressa, saper organizzare e gestire in totale indipendenza il lavoro, diploma, pat B. Contratto da valutare in base alle competenze ed esperienza del candidato/a. (Rif. 11619)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

LOCATE VARESINO: IDRAULICI

Termoidraulica di Locate Varesino cerca 2 IDRAULICI. Requisiti richiesti: esperienza negli impianti idricosanitari e riscaldamento oppure seria motivazione ad imparare il lavoro; residenza limitrofa alla sede aziendale; pat. B; gradita formazione in ambito termoidraulico; disponibilità a lavorare nei cantieri presenti in provincia di Mi-VA.CO. Si offre tempo indeterminato, giornata, oppure apprendistato se privi di esperienza. (Rif. 11533)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

CASTIGLIONE OLONA: TIROCINIO come MANUTENTORE MECCANICO

Azienda di Castiglione offre 1 TIROCINIO come MANUTENTORE MECCANICO. La risorsa imparerà ad effettuare interventi di preparazione e manutenzione meccanica sui macchinari delle linee di Stampa, utilizzerà macchine serigrafiche e tampografiche. Requisiti richiesti: seria motivazione ad imparare il mestiere, età compatibile con apprendistato, automuniti/e. Si offre tirocinio di pre-inserimento lavorativo, giornata. (Rif. 11959)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

TRADATE: TIROCINI come IMP. TECNICI/AMMINISTRATIVI/E

Azienda di Tradate offre 2 TIROCINI come IMPIEGATO/A TECNICO/A AMMINISTRATIVO/A. Le risorse impareranno a gestire le attività di segreteria, amministrative e contabilità, conferme d’ordine, pianificazione produzione, mail. Requisiti richiesti: età compatibile con apprendistato, diploma, buono inglese, office, posta elettronica, pat. B. Si offre tirocinio, tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. (Rif. 11814)

Rivolgersi a CPI TRADATE mail: Presel.Cpitradate@provincia.va.it

SUMIRAGO: IMPIEGATO/A CONTABILE PART TIME

Per azienda import export di Sumirago ricerchiamo 1 IMPIEGATO/A PART TIME. La risorsa selezionata si occuperà di contabilità estera, fatturazione elettronica, conoscenza documenti e bolle doganali, documenti importazione. Requisiti: esperienza nella mansione, buona conoscenza lingua inglese, pacchetto Office, essere automuniti/e. Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì 8:20-12:20 Contratto di lavoro: iniziale tempo determinato a scopo stabilizzazione. (Rif. 12060 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: AGENTE DI VIAGGIO

Agenzia di viaggi con sede a Varese cerca 1 AGENTE DI VIAGGIO ESPERTO. La figura dovrà lavorare in autonomia svolgendo le seguenti funzioni: organizzazione e vendita dei pacchetti viaggio giornalieri, nazionali e internazionali, di gruppo e individuali, contatto con fornitori, ristoratori e albergatori, biglietteria aerea nazionale ed intercontinentale, biglietteria navale e ferroviaria. Contratto full time, a tempo indeterminato. (Rif.12045 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: CONDUCENTI DI AUTOBUS

Azienda di trasporti di Varese di linea urbana ed extraurbana cerca 20 CONDUCENTI DI AUTOBUS. Requisiti: esperienza nella conduzione di autobus, rifornimento e piccola manutenzione ai mezzi; patente B – D e CQC. Si offre tempo determinato 12 mesi, full time 39 ore settimanali, giorno di riposo a turnazione. (RF.12019 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

BRUNELLO: FONDITORE

Per azienda metalmeccanica di Brunello siamo alla ricerca di n.1 FONDITORE. Indispensabile esperienza nella preparazione di staffe, anime e modelli per fonderia; Gradita patente del muletto; automuniti; Orario: tempo pieno da lunedì al venerdì dalle 8-12 e dalle 13.30-17.30; Contratto: tempo determinato 3/6 mesi finalizzato al tempo indeterminato.(RF.12018 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A ALLE CONSEGNE

Per Azienda adibita ad attività postali e di corriere con sede di lavoro a Varese siamo alla ricerca di n.1 ADDETTO/A ALLE CONSEGNE. La risorsa selezionata dovrà occuparsi del servizio di spedizione ritirando la merce prenotata presso il domicilio dei clienti e depositarla presso il punto di ritiro sito in Varese. Il ritiro della merce coinvolge non solo Varese ma anche comuni limitrofi. Richiesta conoscenza del pacchetto office e possesso della patente di guida B. E”” previsto un contratto di lavoro part-time dalle 8/12 e 13.30/14.30. Contratto di lavoro a tempo determinato con un breve periodo di prova.(RF.12017 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: APPRENDISTA ELETTRICISTA

Per azienda di impianti elettrici ricerchiamo 1 APPRENDISTA ELETTRICISTA che si occuperà, in affiancamento al personale specializzato, di installazione e manutenzione impianti elettrici civili ed industriali. Requisiti: gradito titolo di studio ad indirizzo elettrico/frequenza di tale percorso scolastico anche senza averlo terminato, domicilio nei pressi di Varese. Orario di lavoro: tempo pieno da lunedì a venerdì 8:00-12:00 e 13:30-17:30. Contratto di lavoro: apprendistato. (Rif.12012 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MANOVALI EDILI

Per impresa edile, per appalto sul comune di Varese, siamo in cerca di 6 MANOVALI EDILI. Indispensabile esperienza di qualche anno nella stessa figura professionale; Orario: tempo pieno giornata. Contratto. tempo determinato 8 mesi con possibilità di proroghe. (Rif.12010 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: MURATORI

Per impresa edile, per appalto sul comune di Varese, siamo in cerca di 6 MURATORI. Indispensabile esperienza di qualche anno nella stessa figura professionale; Orario: tempo pieno giornata. Contratto. tempo determinato 8 mesi con possibilità di proroghe. (Rif.12009 BR)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

SAMARATE: ADDETTI/E ALLE PULIZIE

Per Impresa di pulizie con sede di lavoro presso il Comune di Samarate siamo alla ricerca di 5 ADDETTI/E ALLE PULIZIE. Le risorse selezionate saranno adibite alle pulizie ordinarie di uffici, biblioteche e aule. Si offre un contratto di lavoro a tempo determinato di 3 mesi con successiva trasformazione a tempo indeterminato con orario di lavoro part-time di circa 5 h giornaliere. (RF.11987 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: GEOMETRI

Per impresa edile, vincitrice di appalto nel Comune di Varese siamo alla ricerca di 2 GEOMETRI . Indispensabile titolo di studio per la mansione di geometra e conoscenza dei programmi quali WORLD-EXCEL-AUTOCAD. Orario 40 h settimanali. Contratto: tempo determinato 8 mesi con possibilità di proroghe. (RF.11972 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: INGEGNERI

Per impresa edile, vincitrice di appalto nel Comune di Varese siamo alla ricerca di 2 INGEGNERI. Indispensabile titolo di studio per la mansione di ingegnere e conoscenza dei programmi quali WORLD-EXCEL-AUTOCAD. Orario 40 h settimanali. Contratto: tempo determinato 8 mesi con possibilità di proroghe. (Rif.11947 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CUASSO AL MONTE: OPERAIO ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI

Per mobilificio di Varese con sede di lavoro a Cuasso al Monte siamo alla ricerca di 1 OPERAIO ADDETTO ALLA CONSEGNA E MONTAGGIO MOBILI. Richiesto il possesso della patente B. Non è necessario avere esperienza nella mansione. Si offre un contratto di lavora a tempo determinato dal lunedì al venerdì dalle 08:00/12:00 e dalle 14:00 alle 18:00. (Rif. 11917 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VIGGIU’: OSS

Per RSA nei pressi di Viggiù ricerchiamo OSS. Attività: assistenza, cura, alimentazione ed igiene degli ospiti degenti. Requisiti: attestato qualifica OSS/ASA RILASCIATO IN REGIONE LOMBARDIA, capacità utilizzo Word. Completano il profilo: empatia, buone capacità relazionali e comunicative, propensione al lavoro di gruppo. Orario di lavoro: 30 ore settimanali su turni di 7 ore (7:00-14:00, 14:00-21:00, 21:00-7:00). Contratto di lavoro: tempo determinato di 6/9/12 mesi. (Rif. 11907 CT)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: ADDETTO/A AI SERVIZI DI TABACCHERIA

Per tabacchi di Varese siamo alla ricerca di 1 ADDETTO/A AI SERVIZI DI TABACCHERIA. La figura selezionata dovrà aver maturato una pregressa esperienza nel settore e sarà adibita alla vendita di generi di monopolio, tabaccheria, scommesse sportive e lotterie nazionali. E’ richiesta conoscenza dei sistemi operativi android ed Windows e della lingua inglese. Si offre un iniziale contratto a tempo determinato finalizzato alla stabilizzazione. Orario di lavoro da concordare. (RF.11901 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/TRICE FISCALE

Per CAF di Varese siamo alla ricerca di 1 OPERATORE/TRICE FISCALE. La risorsa si occuperà del ricevimento degli utenti, della compilazione e della gestione del MOD. 730, invio domande di pensione-invalidità civile, dichiarazione dei redditi e altre attività previste per la relativa figura. Indispensabile precedente esperienza nella mansione di operatore CAF e piena conoscenza dei gestionali e del pacchetto office. E’ previsto un orario di lavoro da concordare, inizialmente di 15h settimanali dal lunedì al venerdì. (RF.11890 DB)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

“

VARESE: TIROCINANTE COME ASSISTENTE D’UFFICIO

Per associazione culturale in Varese ricerchiamo 1 TIROCINANTE ASSISTENTE D’UFFICIO che si occuperà di: attività di segreteria nell’ufficio, realizzazione rassegna stampa, aggiornamento tabulati Excel con prenotazioni eventi e gestione contatti della rubrica, spedizione cartacea e via mail di materiale informativo e promozionale a organi di stampa e contatti newsletter, collaborazione per organizzazione eventi, conferenze stampa e allestimenti, accoglienza di ospiti e pubblico durante gli eventi.

Requisiti: Laurea triennale o magistrale, preferibilmente in discipline umanistiche, competenze informatiche di base, in particolare pacchetto Office ed utilizzo mail. Patente B, disponibilità a trasferte in accompagnamento al tutor aziendale.

Orario di lavoro: part time da lunedì a venerdì 10:00-14:00

Durata tirocinio: 2 mesi

Prevista indennità di tirocinio. Età compatibile con i vincoli previsti dal contratto di apprendistato (Rif. 11998)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it”

BODIO LOMNAGO: TIROCINIO COME FALEGNAME

Ditta Artigiana zona Varese offre la possibilità di effettuare 1 TIROCINIO COME FALEGNAME. Il/La tirocinante si occuperà della lavorazione e della finitura di componenti di strumenti musicali. Durata 6 mesi, orario tempo pieno. E’ prevista indennità di tirocinio. Età compatibile con i vincoli previsti dal Contratto di Apprendistato (Rif. 11973 VM)

Rivolgersi a CPI VARESE mail: Presel.Cpivarese@provincia.va.it

CAIRATE: ADDETTO/A OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA

Catena di supermercati ricerca per la propria filiale di Cairate 1 ADDETTO/A OPERAZIONI AUSILIARIE DI VENDITA. La persona si occuperà di gestione cassa, prezzatura e marcatura prodotti, segnalazione scoperto banchi, rifornimento degli stessi e movimentazione fisica delle merci. I candidati dovranno essere automuniti e preferibilmente in possesso di esperienza in ambito commerciale. L’orario previsto è di 24 ore settimanali su 6 giorni lavorativi, con turni da 4 ore. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 12039)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: ADDETTO/A BANCO CLIENTI

Società di autonoleggio veicoli ricerca per propria sede di Somma Lombardo 1 ADDETTO/A BANCO CLIENTI. La persona prescelta si occuperà di gestire i clienti al desk, redigere contratti di noleggio e preventivi. Richiesta esperienza a contatto con il pubblico, possesso diploma di scuola superiore, buona padronanza strumenti informatici, conoscenza almeno discreta della lingua inglese (B1), patente B ed auto. Orario part-time 21 ore settimanali, da Lunedì a Domenica. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. 12027)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

VARESE: OPERATORE/ OPERATRICE SALA GIOCO

Azienda operante nel settore del gioco e delle scommesse ricerca 1 OPERATORE/ OPERATRICE SALA GIOCO per propria sede di Varese centro città. La persona si occuperà di accettazione e gestione scommesse a sportello, operazioni di cassa conseguenti a scommesse vincenti, identificazione e verifica maggiore età dei clienti, piccole pulizie/ riordino dei locali. Richiesto diploma di scuola superiore, conoscenza Office e posta elettronica, serietà, predisposizione al contatto con il pubblico. Orario di lavoro part-time su 5 giorni settimanali, su turni. Si offre contratto a tempo determinato di 6 mesi. (Rif. 11952)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MALPENSA: ADDETTO/A QUALITA’

Compagnia specializzata in handling aeroportuale seleziona 1 ADDETTO/A QUALITA’ per la propria sede di Malpensa, area “Cargo City”. Si ricercano persone diplomate o laureate in materie tecniche, con ottima padronanza del pacchetto Office (soprattutto programma Excel) e di G- Suite. Gradita conoscenza anche basica della lingua inglese. Il ruolo prevede inserimento ed analisi di dati relativi all’ambito di Qualità. Richieste doti di comunicazione e capacità di pianificazione. Orario full time, da Lunedì a Venerdì, h 9-17. Si offre contratto a tempo determinato 12 mesi. (Rif. 11934)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CARDANO AL CAMPO: ADDETTI BANCO CLIENTI

Società di autonoleggio veicoli ricerca per proprie sedi di Cardano al Campo e Malpensa Aeroporto 2 ADDETTI BANCO CLIENTI. La persona prescelta si occuperà di gestire i clienti al desk, redigere contratti di noleggio e preventivi, verificare le condizioni dei mezzi prima del noleggio (chilometraggio, carburante). Richiesta esperienza a contatto con il pubblico, possesso diploma di scuola superiore, buona padronanza strumenti informatici, conoscenza lingua inglese (livello B1), patente B ed auto. Orario a giornata, 40 ore settimanali per sede di Cardano; orario su turni, 40 ore settimanali, per sede di Malpensa Aeroporto. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. 11894)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

MARNATE: TECNICO INFORMATICO

Società di servizi informatici con sede a Marnate seleziona 1 TECNICO INFORMATICO. La persona si occuperà di monitorare processi di produzione di software. Requisiti: diploma di tipo tecnico, conoscenze informatiche, concetti basici di programmazione, attitudine alla grafica, inglese livello B1, precisione, volontà di imparare. Prevista formazione interna. Contratto a tempo pieno ed indeterminato. (Rif. 11892)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

CASSANO MAGNAGO: AIUTO MAGAZZINO ED OFFICINA

Piccola azienda metalmeccanica di Cassano Magnago ricerca 1 AIUTO MAGAZZINO ED OFFICINA. La persona prescelta si occuperà di tutte le attività a supporto dell’Officina e del Magazzino: ritiro e consegna merce ai corrieri, riordino ambienti e supporto vario ai colleghi. Richiesta conoscenza base degli strumenti informatici e possesso di patente B. Orario part time 21 ore settimanali. Si offre contratto a tempo determinato della durata di 6 mesi. (Rif. 11843)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

ORIGGIO: OPERATORI CONFEZIONAMENTO

Azienda di Origgio operante nel settore chimico- farmaceutico ricerca 2 OPERATORI CONFEZIONAMENTO. Le persone, dopo training teorico e pratico, si occuperanno di confezionamento primario e secondario e di compilazione della documentazione relativa alla lavorazione (batch records). Requisiti richiesti: diploma di scuola secondaria superiore, buon utilizzo degli strumenti informatici, esperienza in ambito di produzione, meglio se in ambito di confezionamento. Luogo di lavoro non raggiungibile con mezzi pubblici. Orario di lavoro a tempo pieno, da Lunedì a Venerdì, per 40 ore settimanali. Assunzione a tempo determinato 12 mesi. (Rif. 11822)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

TAINO: ADDETTO/A SEGRETERIA GENERALE

Azienda metalmeccanica ricerca per propria sede di Taino 1 ADDETTO/A SEGRETERIA GENERALE. La risorsa si occuperà di gestire email e telefonate in entrata, visionare termini e condizioni dei contratti dei fornitori, di controllo, conciliazione, e archiviazione documenti amministrativi (ordini, contratti, fatture, documenti di trasporto) e infine supporterà la preparazione di report e manualistica di produzione. Richiesto diploma di tipo amministrativo, ottima conoscenza strumenti informatici, specialmente Office, gradita conoscenza lingua inglese, livello B1. Orario 30 ore settimanali (orario dalle 9,00 alle 15,00). Si offre contratto tempo determinato 6 mesi. (Rif.11719)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it

SOMMA LOMBARDO: COMMESSO/A DI VENDITA

Negozi di ottica ricercano per proprie filiali di Somma Lombardo, Gallarate, Castellanza, 1 COMMESSO/A DI VENDITA, cui saranno affidate attività quali supporto al cliente, gestione cassa, allestimento e riordino Punto Vendita. Richiesto diploma, predisposizione al contatto con il pubblico; gradita esperienza in ambito commerciale. Orario di lavoro part-time di 21 ore settimanali, da Lunedì a Domenica. Si offre iniziale contratto tempo determinato 7 mesi con finalità tempo indeterminato. (Rif. 11630)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI

CARDANO AL CAMPO: CONDUTTORI MACCHINE UTENSILI CNC

Azienda metalmeccanica di Cardano al Campo (Va) ricerca 2 CONDUTTORI MACCHINE UTENSILI CNC. Requisiti: diploma di scuola superiore ad indirizzo tecnico o qualifica di scuola professionale ad indirizzo meccanico, esperienza pregressa nel ruolo, patente B ed auto. Orario a tempo pieno su turni. Inserimento a tempo indeterminato. (Rif. 10599)

Rivolgersi a COLLOCAMENTO MIRATO DISABILI mail: Presel.legge68@provincia.va.it