Tutti al buio al cinema e nei negozi del centro: Blackout domenica pomeriggio a Varese

Era già la prima giornata di buio pomeridiano, causato dall’ora legale: un blackout improvviso ha reso ancora più buia la Varese dello shopping d’autunno.

È stato tanto il disagio, intorno alle 19.30 di domenica 29 ottobre, tra chi era in giro per negozi all’ultimo momento nel pieno centro di Varese.

Il blackout, di cui non è nota la causa, è durato diversi minuti e ha coinvolto anche il multisala MIV, e le sue centinaia di persone all’interno, per una volta al buio completo, non solo in quello della sala che permette la visione del film. Anche al cinema, però, dopo circa mezz’oretta tutto è tornato a posto: il tempo di far ripartire le attrezzature dopo questo “scherzetto di Halloween”.