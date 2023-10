Tutti in piazza per il villaggio della salute della Croce rossa di Varese

Il Comitato di Varese della Croce Rossa Italiana ha nei giorni scorsi animato il centro di Varese, insieme a Asst-Settelaghi e Federfarma per una giornata tutta dedicata alla prevenzione e alla solidarietà: il Villaggio Salute. L’evento si è aperto con la cerimonia di ringraziamento a due generosi donatori e con l’inaugurazione di tre importanti mezzi che contribuiranno a migliorare i numerosi servizi che il Comitato svolge ogni giorno.

La Croce Rossa è una Associazione di volontariato, non ha sussidi, le attività svolte grazie ai volontari sono possibili attraverso le strutture e i mezzi che ha a disposizione: anche per questo i mezzi donati ci permetteranno di rendere ancora più efficaci gli interventi in cui saremo impegnati: un automezzo completo di sala operativa che insieme all’ambulatorio mobile sono stati donati da Piero Poggi, e un fuoristrada regalato da Emilio Bossi la cui generosità esiste anche nel ricordo di “Picci”, Gabriele Piccinelli, il caro collega che ci ha lasciato a inizio anno, che è stato volontario per tanto tempo e ha contribuito alla storia del nostro Comitato.

Fra gli altri compiti della Croce Rossa c’è la prevenzione: anche in questo ambito un esercito instancabile di Infermiere Volontarie-Crocerossine e volontari, hanno contribuito a un vero e proprio tour de force che ha visto ininterrottamente impegnati volontari e personale medico dalle 9:00 alle 16:00 per un totale di 350 ecografie, 150 controlli di pressione, colesterolo, glicemia, 49 controlli multi parametri ematici. «Inoltre i nostri Volontari si sono sperimentati anche in attività di sensibilizzazione e di formazione sugli stili di vita sani, e sulla rianimazione cardiopolmonare. Il Villaggio Salute è stato un evento significativo per sensibilizzare sempre di più le persone all’importanza della prevenzione, e dell’attenzione verso la propria salute e la Croce Rossa è onorata di dare il proprio contributo in questi momenti formativi. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno coinvolto e hanno reso possibile questo evento», scivono gli organizzatori.