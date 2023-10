Tutto il bene di Agesp Run. Oltre 7 mila euro alle associazioni

Giovedì mattina, nella sede di Agesp Energia di via Alberto da Giussano, si è tenuto un breve incontro con le Associazioni Mai Paura ODV e MeLa Gioco Onlus, durante il quale è stato consegnato il ricavato ottenuto dalla manifestazione ludico-motoria a scopo benefico “Agesp Run – L’energia che corre,” svoltasi il 24 settembre scorso e alla quale hanno partecipato 600 persone.

All’appuntamento erano presenti importanti figure, tra cui il direttore generale Gianfranco Carraro, l’Assessore allo Sport del Comune di Busto Arsizio, Maurizio Artusa, Marta Lualdi e Marco Maschietto del Free Runners Team, l’associazione sportiva organizzatrice della corsa. Inoltre, c’erano Emanuela Bossi, rappresentante di Mai Paura ODV, e Chiara Lorello, rappresentante di MeLa Gioco Onlus, le due associazioni locali destinate a ricevere i proventi dell’evento.

Nel corso dell’incontro, Carraro ha condiviso con i presenti la soddisfazione per il risultato ottenuto grazie alla collaborazione di tutti i soggetti coinvolti. Ha sottolineato «il significativo contributo di numerosi sponsor che ha reso possibile la raccolta complessiva di 7340,00 euro da destinare in beneficienza». Carraro ha espresso l’auspicio che questa iniziativa possa diventare un appuntamento regolare negli anni a venire.

Successivamente, Marco Maschietto ha preso la parola, sottolineando «il generoso gesto di coloro che, tra i più di 600 partecipanti alla corsa, hanno contribuito con donazioni superiori al costo dell’iscrizione, consapevoli che il ricavato andrà a favore di cause benefiche. Ha condiviso l’entusiasmo per la prospettiva di una partecipazione ancora più numerosa nella prossima edizione, con contributi ancor più cospicui per le associazioni».

L’Assessore Artusa ha enfatizzato «l’importanza dell’Agesp Run in un anno in cui la città celebra lo sport, sottolineando quanto questo evento abbia evidenziato l’attaccamento della comunità allo sport e ai suoi valori. Ha descritto la giornata come una festa dello sport e ha espresso il desiderio che diventi un evento fisso nel calendario sportivo annuale della città».

Infine, le rappresentanti delle associazioni benefiche hanno ringraziato AGESP Energia e il Free Runners Team per l’opportunità concessa loro e hanno delineato i progetti futuri che beneficeranno delle donazioni. La Dott.ssa Emanuela Bossi di Mai Paura ODV ha evidenziato «il potere positivo dello sport e ha annunciato iniziative come “Lo sport come terapia” e “Prendi il Largo con Daniela,” quest’ultima volta alla sua quarta edizione nel luglio 2024».

Chiara Lorello, da parte sua, ha espresso entusiasmo per «l’impiego dei fondi nella riqualificazione del campo da basket del Parco Brazzelli di Busto Arsizio, con l’intenzione di restituire alla città uno spazio all’aperto sicuro e accogliente per la pratica di attività sportive, rinnovando così un luogo trascurato da tempo».