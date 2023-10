“Un albero da abbracciare. Back to Nature – Ritorno alla Natura””, arte in mostra a Villa Mirabello

L’autunno, con i suoi cambiamenti di colori, può offrire il tempo per ristabilire un contatto forte con la Natura. Per rigenerarsi nel corpo e nell’anima. La teoria dell’abbraccio all’albero è legata alle proprietà vibrazionali degli stessi. E’ la neurobiologia vegetale, nuova e dibattuta disciplina scientifica, a studiare come le piante superiori siano in grado di ricevere segnali dall’ambiente, rielaborare le informazioni e scegliere soluzioni opportune per la sopravvivenza.

Quando tocchiamo un albero, entriamo in risonanza con la sua vibrazione di essere vivente; il che, può influenzare favorevolmente vari meccanismi biologici del nostro corpo.

Il tema è di forte rilevanza, legato ad una rinnovata educazione individuale e collettiva alla Natura, qui, nel contesto di uno dei patrimoni più suggestivi del territorio. La Villa Mirabello e il suo Parco, dove si potrà abbracciare un albero in modo reale o virtuale. E vivere quanto loro di benefico offrono all’umanità, non solo grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi.

La mostra degli artisti dell’Associazione “CONTEMPORARY Arte&Ambiente APS: 3RE Trezza/Regidore – Angelo Ariti – Ilaria Battiston – Fabio Brambilla – Fabrizia Buzio Negri – Pierangela Cattini – Franca Cerri – Maria Enrica Ciceri – Gladys Colmenares – Marina Comerio – Laura Fasano – Flora Fumei – Silvana Gadda – Elda Francesca Genghini – Martina Goetze Vinci – GuerraepaolO – Antonella Lelli – Serena Locatelli – Franco Mancuso – Stefania Mascheroni – Raffaela Merlo – Sonia Naccache – Elisa Petrocelli – Carlo Pezzana – Elisabetta Pieroni – Elio Rimoldi – Massimo Sesia – Donatella Stolz – Attilio Guido Vanoli – Gabriele Vegna – Roberto Villa – Annamaria Vitale – Flor Voicu – Francesca Zichi

CATALOGO IN MOSTRA

Ci saranno anche i disegni dei piccoli alunni della Scuola dell’Infanzia Tallachini di Varese. Sito: www.contemporaryarteambiente.com

Evento ideato da Fabrizia Buzio Negri

21 OTTOBRE – 5 NOVEMBRE 2023

Varese – Villa Mirabello/Musei Civici di Varese – SALA del LUCERNARIO

Piazza della Motta, 4 – INGRESSO LIBERO

Orari: da martedì a domenica 9.30-12.30; 14.00-18.00. Lunedì chiuso. Info: 335 5443223.

opening: sabato 21 ottobre – ore 11

Villa Mirabello – Sala del Risorgimento

Incontro con

Dott. Forestale Pietro Cardani: “Gli alberi monumentali”

Attilio Guido Vanoli: “Gli ulivi di Gerusalemme” – un’esperienza di volontariato

performance live: Parco di Villa Mirabello – Abbraccio reale/virtuale di un albero