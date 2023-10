Un anno di governo per Giorgia Meloni, la festa di Fratelli d’Italia

Un video per celebrare il primo anno di governo. È così che Giorgia Meloni, prima donna premier d’Italia, ha voluto partecipare alla festa di Fratelli d’Italia, chiamata “L’Italia vincente – Un anno di risultati – Come il governo Meloni sta facendo ripartire la Nazione”.

Un evento organizzato in tutta Italia dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia di Camera e Senato. La premier è intervenuta al teatro Brancaccio di Roma in un video preregistrato.

Nel video, Giorgia Meloni ha ricordato che “un anno fa è stato un giorno storico, per Fratelli d’Italia e per la destra, per gli italiani che dopo 11 anni di governi confezionati nel Palazzo vedevano finalmente un governo diretta espressione della loro volontà, ed era un giorno storico per l’Italia, che per la prima volta dalla sua unità vedeva una donna alla guida del governo. Dopo un anno di governo sono fiera di quello che abbiamo fatto e anche di me stessa, nonostante anche tutti i tentativi di dividerci e farci litigare. Sono felice dei risultati che abbiamo raggiunto”.

“Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento. Ora, con tutto quello che è successo, mi sono tornata a chiedere come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all’Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati”, ha aggiunto la premier.

IL DISCORSO DI GIORGIA MELONI