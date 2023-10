Un concorso di poesia per ricordare Angelo Monti, in dialetto, latino o italiano

Il tradizionale concorso di Poesia dialettale indetto ogni anno dalla Famiglia Bosina nel 2023 si allarga anche alla lingua italiana e al latino in onore e in memoria di Angelo Monti. Nasce così il primo “Concorso di poesia Angelo Monti”, aperto a tutta la cittadinanza e proposto nelle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Varese e più in generale della Regione Insubrica (incluso il Canton Ticino).

Il Concorso annuale di poesia è il primo di una serie di eventi culturali promossi in onore di Angelo Monti da associazioni, parenti e persone comunque vicine all’ex presidente dei Monelli della Motta scomparso all’inizio della scorsa primavera.

“Dopo la perdita del nostro Dott. Angelo Monti, già Sindaco di Varese, Dirigente della Camera di Commercio di Varese e Socio delle più importanti Associazioni di Varese, è in fase di progettazione una serie di eventi a lui dedicati, per onorarne la memoria e i valori sociali da lui profusi“, si legge nella lettera che accompagna il bando del concorso di poesia inviata alle scuole.

“Nel suo costante impegno culturale e politico -prosegue la lettera – Monti ha sempre manifestato una grande coerenza nei valori fondanti la società e particolari doti quali: l’anticonformismo, foriero di innovazione e di impatto positivo sulla società, la capacità di lettura e di interpretazione dei momenti di crisi e di cambiamento sociale, la saggezza nell’individuare possibili soluzioni perfettamente in linea col momento sociopolitico ed economico contingente e infine il desiderio e la curiosità di approfondire nuove culture come fonte di conoscenza e di dialogo”.

COME PARTECIPARE AL CONCORSO DI POESIA ANGELO MONTI

Il concorso è aperto a tutti e viene proposto a tutte le scuole di ogni ordine e grado. La premiazione si terrà a fine gennaio 2024.

In particolare saranno riconosciuti tre premi:

• al miglior poeta in lingua bosina

• al miglior poeta in lingua italiana

• al miglior poeta in lingua latina

Gli elaborati dovranno pervenire alla Famiglia Bosina entro le ore 18 del giorno 30 novembre 2023 secondo una delle seguenti modalità:

– per posta ordinaria a Libreria Antiquaria Canesi – via Walder 39 – 21100 Varese (farà fede la data di invio postale). Sono richieste n. 6 copie del medesimo testo.

– tramite recapito a mano nella buca delle lettere della libreria o direttamente al Sig. Canesi. Sono richieste n. 6 copie del medesimo testo.

– allegate come file pdf (una sola copia per componimento) ad un messaggio di posta elettronica all’indirizzo mail della Famiglia Bosina: segreteria@famigliabosina.it.



Bando e modulo di iscrizione disponibili QUI.

“Ci auguriamo che il concorso susciti entusiasmo tra la cittadinanza di tutte le fasce d’età e che numerose siano le opere poetiche inedite da poter vagliare e valorizzare”, scrive il Regiù, Luca Broggini.

Oltre alla Famiglia Bosina sono attivamente coinvolte nell’organizzazione del Concorso anche Proloco di Varese, Varese per una Lucera più bella, Africa Mission, Amici di Don Vittorione, Itree – Immigrazione, Integrazione e Inclusione, Chiara ed Elisabetta Crepaldi e il Forum Ticinese per il Dialogo Interreligioso e Interculturale.