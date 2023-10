“Un condominio che non ti aspetti”, lo spettacolo (gratuito) sugli alberi e i loro abitanti arriva al Campo dei Fiori

Domenica 5 novembre, ore 15.30. È questa la convocazione della riunione di condominio più pazza dell’anno. Lo spettacolo “un condominio che non ti aspetti” andrà infatti nella splendida cornice del BioLab del Campo dei Fiori di Varese permettendo di assistere ad una tipica riunione di condominio tra gli animali che vivono negli alberi del Villaggio Cagnola, all’interno della cornice del Parco Regionale del Campo dei Fiori.

Immaginatevi di vivere in un condominio, solo che questo condominio è un albero e voi siete gli animali che ci vivono. Ecco quindi che scoprirete di come i Picchio non faccia dormire il ghiro di giorno per colpa dei suoi lavori di ristrutturazione del suo monolocale, di come i piccoli di Merlo continuino a sporcacciare i balconi su cui i cuccioli di Scoiattolo si divertono a fare parkour durante i loro giochi per crescere. L’obiettivo sarà diffondere i corretti principi della tutela della biodiversità verticale e del meraviglioso grande mondo degli alberi secolari.

Antea Franceschin insieme a Martina Pasquet metteranno in gioco la loro fantasia e un po’ di pazzia per realizzare uno spettacolo all’interno del BioLab della Rasa di Varese. L’evento le vedrà coinvolte direttamente in prima persona. Un percorso dialogato che le vedrà trasformarsi in divulgatrici e narratrici dirette di un mondo in parte nascosto: quello dei Dendro-habitat degli alberi vetusti del Parco. Un percorso dialogato che vedrà due attrici trasformarsi in animali del bosco per raccontare del mondo nascosto dei Dendro-habitat degli alberi vetusti del Parco. Immaginatevi di vivere in un condominio, solo che questo condominio è un albero e voi siete gli animali che ci vivono.

L’appuntamento è gratuito e organizzato in collaborazione con il Parco Regionale del Campo dei Fiori ma è necessario iscriversi a questo link. Per chi volesse nella stessa location al mattino è prevista un’escursione per scoprire il nuovo BioLab del Parco Regionale del Campo dei Fiori. Anche questo è un evento gratuito e per iscriversi è necessario compilare il form disponibile a questo link.