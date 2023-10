Un congresso sul trapianto di rene, i più grandi specialisti a Varese

Si svolgerà al Palace Grand Hotel di Varese il 21 ottobre prossimo la seconda edizione del congresso sul Trapianto di Rene organizzato dalla Nefrologia e Dialisi dell’ASST dei Sette Laghi.

Dopo la prima edizione svoltasi nel 2018, e dopo lo stop imposto dalla pandemia da Covid 19, questo nuovo congresso riunisce ancora una volta i più grandi specialisti nazionali in tema di trapianto di rene.

“Il trapianto di rene è la terapia di scelta per la cura della malattia renale cronica ed è dovere di tutti i nefrologi, sia che lavorino in un centro trapianti, sia in una Nefrologia e Dialisi non sede di trapianto, promuovere e incentivare questo trattamento terapeutico per i pazienti uremici – spiega il Dottor Andrea Ambrosini, Direttore della Nefrologia e Dialisi di ASST Sette Laghi – Quella del trapianto è peraltro una attività multidisciplinare che necessita del grande lavoro di équipe e della grande esperienza di molti altri specialisti, in primis chirurghi, anestesisti, infettivologi e cardiologi”.

Il convegno del 21 ottobre rappresenta un momento di incontro ad alto contenuto scientifico, un’occasione per condividere le novità terapeutiche con grandi esperti, per rivedere gli effetti che la pandemia ha avuto sulla popolazione dei pazienti affetti da malattia renale cronica e per pianificare con la comunità dei nefrologi lombardi la corretta gestione del paziente trapiantato e del paziente candidato al trapianto di rene. La partecipazione del Presidente del Centro Nazionale Trapianti e della Responsabile del Nord Italia Transplant legittima ulteriormente questo incontro scientifico rivolto a medici ed infermieri direttamente e non direttamente coinvolti nella attività di trapianto di rene.