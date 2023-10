Un convegno Andos per dire “Tumore al seno: a che punto siamo”

L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre 2023 alle 9 all’aula magna Granero Porati, nella sede dell’Università dell’insubria di via Dunant 3 a Varese

A.N.D.O.S. Varese Odv, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno, ha organizzato il convegno “Tumore al seno: a che punto siamo?”.

«Prevenire il tumore al seno non è possibile, come ci ricorda sempre la professoressa Rovera, direttore della Breast Unit del Circolo – spiega Stefania Cipolat, Consigliera nel Direttivo A.N.D.O.S Varese- Non ci sono sintomi che danno un “campanello iniziale”. Fondamentale è quindi la diagnosi precoce, che arriva con gli screening, per un tumore che deve spaventare molto meno di un tempo, ma che non va ignorato. Per questo è importante saperne sempre di più e questo convegno è un elemento importante per approfondire».

L’appuntamento è per venerdì 27 ottobre 2023 alle 9 all’aula magna Granero Porati, nella sede dell’Università dell’insubria di via Dunant 3 a Varese: a presentarlo, molte delle donne impegnate in Andos, innanzitutto la presidente Renata Maggiolini, ma anche la psicologa Luisella Ferrari: «”A che punto siamo?” è il titolo del convegno che ho suggerito, perché la cosa più importante è far comprendere quale evoluzione c’è stata nella cura di questo tumore – Spiega Luisella Ferrari – Io ho visto i primi tempi in cui medici e pazienti si trovavano in situazioni pazzesche, e la paura era davvero tanta. Oggi siamo di fronte a una realtà dove la possibilità di guarire è alta e le cure sono ormai specifiche, c’è grande attenzione. Ed è importante, per questo cambiare la cultura delle donne, perché la cultura della paura porta a comportamenti sbagliati».

Alla presentazione erano presenti anche il sindaco Davide Galimberti e la assessore alle pari Opportunità e istruzione Rossella Dimaggio: «Ottobre ormai è tradizionalmente il mese della prevenzione del tumore al seno – spiega Dimaggio – Io ho la delega sia alle pari opportunità, che ai servizi educativi, ma a me interessa questo percorso soprattutto dal punto di vista educativo: perché per le ragazze significa intraprendere un nuovo percorso di consapevolezza. Io sono di quella generazione che diceva “Il corpo e mio e me lo gestisco io”, e non è una questione solo di abbigliamento o libertà sessuale. E’ invece una questione più generale, ha a che fare con il prendersi cura di se stesse. E anche questo percorso fa parte della cura di sè».

IL PROGRAMMA DELLA MATTINATA

Dopo l’intervento delle autorità – Angelo Tagliabue, rettore dell’università dell’Insubria; Lucas Maria Gutierrez, direttore generale di ATS; Michele di Toro, consigliere provinciale; Davide Galimberti, sindaco di Varese – si susseguiranno molti relatori, che faranno il punto della situazione di una malattia che spaventa ancora moltissimo, ma dalla quale ormai si può guarire, grazie a una attenta analisi precoce.

In particolare, dalle 9.30 sono previsti un primo panel con Renata Maggiolini, presidente di ANDOS Varese; Francesca Rovera, responsabile della breast unit di ASST Sette Laghi Varese; Francesco Grossi direttore del reparto di oncologia di ASST Sette Laghi Varese; Massimo Colico Paolucci, radiologo, cui seguirà una breve discussione e il coffee break.

Alle 11.30 è previsto un secondo panel con Anna Maria Grande, fisiatra ASST Sette Laghi Varese; Giorgio Formenti, ginecologo ospedale Filippo del Ponte di Varese; Linda Bascialla, oncologa cure palliative integrate di ASST Sette Laghi Varese e Luisella Ferrari, psicologa di A.N.D.O.S. Varese, cui seguirà una breve discussione.

La partecipazione al convegno, che gode del patrocinio di Comune e Provincia di Varese, dell’Università dell’Insubria e della ASST Sette Laghi, è aperta alla cittadinanza. Ulteriori informazioni su www.andosvarese.it