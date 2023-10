Un inno al bosco nel calendario artistico di Menta e Rosmarino

È in libreria a Gavirate, per le Edizioni Menta e Rosmarino, un calendario 2024 che potremmo definire “d’autore”. Partecipano infatti alla realizzazione quattro prestigiosi incisori e dodici personaggi molto noti in ambito locale.

Il tema del calendario è un inno ai boschi del territorio come recita il titolo: “I boschi. Le nostre cattedrali”.

A illustrare le emozioni che il bosco fornisce opere degli incisori Giovanni Barbisan, Livio Ceschin, Federica Galli e Agostino Zaliani. Le immagini da loro proposte sono descritte dai testi di Dino Azzalin, Giambattista Aricocchi, Sara Boldetti, Nuccia Cassarà, Mario Chiodetti, Silvano Colombo, Maria Grazia Ferraris, Maurizio Lucchi, Federica Lucchini, Romano Oldrini e Alberto Palazzi.