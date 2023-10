Un invito a stipulare convenzioni a favore dei dipendenti del Comune di Busto Arsizio

Al fine di implementare una politica attiva di strategia aziendale e contemporaneamente di sostenere le attività commerciali e imprenditoriali, l’amministrazione comunale di Busto Arsizio propone ad attività del territorio la sottoscrizione di convenzioni non onerose a favore del personale dipendente del Comune di Busto Arsizio, che potranno usufruire di sconti e/o tariffe agevolate per l’acquisto di beni o servizi.

Un’iniziativa presentata dall’assessore al Personale Mario Cislaghi: «Non è una novità, il settore privato promuove queste collaborazioni da sempre: oltre a costituire un’iniziativa di welfare aziendale che promuove il benessere dei lavoratori e sostiene le loro motivazioni, credo che possa essere un’opportunità interessante per diverse realtà cittadine che operano in molteplici ambiti, dalla cultura alla ristorazione, dallo sport ai servizi sanitari, considerando che i dipendenti del Comune sono 400, la maggioranza dei quali abita a Busto e dintorni».

I settori sono:

1) CULTURA: cinema, teatri, musei, gallerie d’arte, librerie ed abbonamenti a quotidiani, riviste e abbonamenti pay tv;

2) SPORT: palestre, piscine e centri sportivi, anche con possibilità di ospitare centri estivi;

3) RISTORO: ristoranti, pizzerie e tavole calde, gelaterie, pasticcerie, servizi di catering;

4) SERVIZI MEDICO-SANITARI E ASSISTENZIALI: laboratori di analisi, centri diagnostici polispecialistici, centri di riabilitazione e di fisioterapia, servizi di assistenza domiciliare, attività commerciali per la fornitura e il noleggio di presidi sanitari, farmacie e parafarmacie;

5) SERVIZI DI CURA DELLA PERSONA: centri benessere, centri specializzati in nutrizione;

6) SERVIZI FORMATIVI ED EDUCATIVI: ludoteche, campi-scuola, centri estivi, scuole di musica o di lingua, servizi di studio assistito, servizi di assistenza all’infanzia;

7) SERVIZI NEL SETTORE DELLA GRANDE DISTRIBUZIONE ORGANIZZATA: supermercati, centri commerciali e outlet;

8) SERVIZI RICREATIVI E DI SVAGO: agenzie di viaggi e turismo, tour operator e catene alberghiere;

9) ALTRI SERVIZI: altri servizi alla persona non rientranti nell’elencazione precedente.

I proponenti dovranno inviare un’istanza al Comune di Busto Arsizio all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@comune.bustoarsizio.va.legalmail.it, nella quale dovranno essere specificate le condizioni di maggior favore offerte ai dipendenti dell’Ente, rispetto a quelle comunemente praticate.

La convenzione avrà durata triennale e sarà rinnovabile. L’adesione all’iniziativa è completamente gratuita e non comporta alcun obbligo in capo all’Amministrazione.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare l’Ufficio Personale tel. 0331/390240 e al seguente indirizzo email: personale@comune.bustoarsizio.va.it.