Un progetto per le scuole del territorio: a Luino la presentazione del monitoraggio civico dei cambiamenti climatici

Nel mondo di oggi, in cui le sfide ambientali sono sempre più evidenti e pressanti, emergono nuove iniziative di partecipazione civica e di sensibilizzazione sulla necessità di affrontare i cambiamenti climatici. Una di queste iniziative è il “Monitoraggio Civico dei Cambiamenti Climatici,” un progetto ambizioso promosso dal Tavolo di Lavoro per il Clima che verrà presentato sabato 14 ottobre a Palazzo Verbania. Un incontro a cui sono state inviate invitate a partecipare anche le scuole secondarie di primo grado di Germignaga, di Luino, di Mesenzana, l’Educandato Maria S.S. Bambina di Roggiano e l’Istituto Paritario Parrocchiale Maria Ausiliatrice di Luino.

Gli obiettivi principali del progetto sono stimolare la riflessione degli studenti sul cambiamento climatico e sugli effetti che hanno nel nostro territorio e far emergere l’importanza dell’adozione di “buone pratiche” che potrebbero portare ad azioni di mitigazione dei cambiamenti climatici o di adattamento ai cambiamenti climatici già in atto.

Tutto questo verrà approfondito sabato 14 ottobre alle 10:00 a Palazzo Verbania di Luino. L’occasione sarà quella dell’Earth Festival e ad intervenire saranno il presidente e il vicepresidente del Tavolo, rispettivamente Alessandro Perego e Ilaria Notari, e la dottoressa Anna Berti Suman, ricercatrice di monitoraggio ambientale civico presso la Commissione Europea – Centro Comune di Ricerca, Ispra, Italia, nota per il progetto “Sensing for Justice”.

Ad aprire la mattinata sarà la dottoressa Suman che, in modo interattivo, racconterà della sua esperienza di ricerca sul campo, come quella vissuta a Fukushima, Giappone, sull’omonimo disastro nucleare. Al suo intervento, seguiranno quelli di Perego e Notari che, nel dettaglio, illustreranno il “Monitoraggio civico dei cambiamenti climatici”: progetto che presto prenderà il via all’interno di alcune scuole del territorio.

In ultimo, verrà offerta l’opportunità ai presenti di esprimere la propria creatività e partecipare attivamente alla “causa ambientale”: saranno forniti 4-5 cartelloni bianchi e pennarelli neri e colorati per permettere ai partecipanti di disegnare e condividere un’esperienza che hanno avuto, o immaginano di poter avere, come sentinelle civiche. L’incontro si concluderà con una discussione aperta e la condivisione delle esperienze dei partecipanti. Sarà un’occasione per condividere idee, ispirarsi a vicenda e rafforzare l’impegno verso un futuro più sostenibile per il nostro pianeta.

L’incontro è aperto a tutti, compresi i referenti ambientali di altre scuole che potranno iscriversi al progetto fino al 20 ottobre.

Maggiori info: locandina