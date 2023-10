Un sabato tra calcio e buon cibo al campo sportivo di Casciago

Sabato 28 ottobre un pomeriggio ricco di partite, con ben quattro squadre impegnate sul campo a 11 e sul rinnovato campo a 5 in sintetico

Un sabato di sport, divertimento e buon cibo a Casciago, al campo sportivo di via Piave. L’Asd San Michele ha infatti organizzato per sabato 28 ottobre un pomeriggio ricco di partite, con ben quattro squadre impegnate sul campo a 11 e sul rinnovato campo a 5 in sintetico.

Dalle 15 alle 18 giocheranno i Giovanissimi, i Primi Calci, i Pulcini e le ragazze impegnate nel campionato Csi. Oltre a tifare le squadre di casa, si potranno gustare caldarroste, patatine fritte, panini, birre, lambrusco e molto altro ancora.