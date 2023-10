Un successo il Concerto per Francesco nella chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio

Nella chiesa del Sacro Cuore di Busto Arsizio si è tenuto il tradizionale Concerto per Francesco, dedicato dai frati del convento alla figura del grande Santo.

Interpreti della serata il Coro Sinfonico e l’Orchestra dell’Accademia Amadeus diretti dal maestro Marco Raimondi che hanno incantato il pubblico con un’antologia di brani di musica sacra tra cui degli estratti del Magnificat RV610 e del Gloria RV589 di Antonio Vivaldi e il Te Deum K141 di Wolfgang Amadeus Mozart.

Corposa anche la proposta orchestrale con alcuni concerti per strumento solo e orchestra tra cui il concerto in Re maggiore di Georg Philipp Telemann interpretato dalla tromba Alessio Molinaro, il concerto per ottavino RV433 di Antonio Vivaldi eseguito da Pierangelo Prandoni e la Sonata da chiesa K336 di Wolfgang Amadeus con Enrico Raimondi all’organo.

Un evento importante per la stagione di musica sacra della città di Busto Arsizio e una tradizione ormai affermata da decenni per la comunità dei frati, come introdotto dal superiore del convento, padre Illuminato, che ha visto per l’occasione anche la presentazione dell’importante campagna “30 giorni per donare” da parte di Carlo Massironi, rappresentante della Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo: “30 giorni per donare è la prima edizione del mese della filantropia in provincia di Varese.

Fondazione Comunitaria del Varesotto insieme a Fondazione Cariplo vogliono accendere i riflettori sul dono e sulla generosità. Il concerto di questa sera vede protagonista l’Orchestra e Coro Sinfonico Amadeus, ente del territorio attivo nella realizzazione di eventi straordinari come quello a cui abbiamo assistito. E’ di fondamentale importanza sostenere il progetto Itinerari Musicali così come altri, per poter conservare questo patrimonio dell’arte e della cultura locali”.

Il concerto si è concluso con una vera standing ovation. La stagione Itinerari Musicali continua con un fitto calendario di concerti il cui calendario è consultabile sul sito www.ensembleamadeus.org. Gli eventi sono realizzati con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Varesotto, della Fondazione Comunitaria Ticino Olona e di Fondazione Cariplo, oltre che con la collaborazione di Fondazione del Varesotto per l’Ambiente, il Territorio e la Coesione Sociale e Fondazione Minoprio. E’ possibile offrire il proprio sostegno – fruendo di agevolazione fiscale – mediante accedendo al sito delle Fondazioni e donando un contributo al progetto “Itinerari Musicali” di Ensemble Amadeus. L’ingresso ai concerti è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili e sul sito di Amadeus è possibile prenotare in anticipo il proprio posto in prima fila ai concerti ed effettuare donazioni a sostegno dell’iniziativa.