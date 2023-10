Un successo il weekend della prevenzione, cinquanta donne visitate nella clinica mobile di Valbossa In Rosa

50 visite senologiche in un weekend e nemmeno un caso sospetto di tumore alla mammella. Già questo è un dato positivo che aggiunge soddisfazione alla gratificazione di un evento che sta procedendo a gonfie vele.

La quinta edizione di Valbossa in Rosa, l’iniziativa organizzata dall’associazione IN Valbossa, ha portato a casa un primo grande risultato: la prenotazione delle visite gratuite sono andate esaurite in poche ore. Sabato e domenica 50 donne sono state visitate nella clinica mobile del progetto “Senologia al centro” (creata da Mobile System, divisione specializzata del Gruppo Gnodi) parcheggiato ad Azzate in piazza Ghiringhelli; ecografie e mammografie sono state eseguite gratuitamente, un “dono” prezioso visti tempi di attesa della sanità pubblica.



Il sindaco di Casale Litta, Graziano Maffioli, che ha aderito al progetto Valbossa In Rosa insieme ad altri 29 Comuni della provincia, ha deciso di portare la clinica mobile nel suo paese a fine ottobre e di offrire così alle cittadine una visita gratuita.

Gli appuntamenti del mese della prevenzione del tumore al seno sono ancora tantissimi (a questo link il pieghevole con il programma) quello di domani, mercoledì 11 ottobre, vedrà medici riuniti per un incontro aperto al pubblico.

“Prevenire e curare per sconfiggere il tumore al seno” è il titolo della serata divulgativa che si terrà a Bodio Lomnago alle ore 20:45 villa Puricelli, in Piazza Puricelli. Dopo l’ introduzione di Miriam Oggioni, direttrice del distretto ASST di Azzate, interverranno gli oncologi Claudio Chini e Graziella Pinotti, il chirurgo Francesca Rovera e la genetista Maria Grazia Tibiletti.

Per finire in occasione della Camminata al Lago IN Rosa, programmata per domenica 22 ottobre, i paesi più virtuosi (che avranno garantito la presenza del maggior numero di partecipanti sulla base dei numeri dei propri abitanti) saranno premiati con altre visite specialistiche da programmare assieme alle Amministrazioni comunali nei mesi successivi del 2024.