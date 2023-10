Un successo la festa country al Centro Diurno di Orago

15 kg di fagioli cucinati, più di 200 persone tra grandi e piccini presenti alla festa di mercoledì 11 ottobre al Centro Diurno di Orago.

Hanno partecipato gli ospiti, i parenti ma anche tanti i cittadini di Orago e Jerago.

«Grande soddisfazione – commenta Manuela Radin, coordinatrice da circa 20 anni del Centro Anziani – abbiamo lavorato sodo, coinvolgendo anche i nonni e le nonne del Centro, per allestire il giardino e creare l’atmosfera del vero Far West. Da agosto abbiamo realizzato laboratori per preparare prigione, tenda degli indiani, totem, saloon, carovana e giochi varii. I bambini hanno anche potuto realizzare dei laboratori a tema. Siamo molto contenti e ci siamo molto divertiti, ma la soddisfazione più grande è stata quella di vedere i nonni e le nonne contenti».