Un tributo ai Pink Floyd al teatro Sant’Anna di Busto Arsizio, nel nome di Chiara Cirigliano

Si continua a fare del bene nel nome di Chiara Cirigliano, grazie all’associazione “La casa di Chiara”, fondata dai suoi genitori per superare il lutto difficilissimo che li ha colpiti poco dopo la nascita della piccola.

Tantissime le iniziative messe in campo da Marco e Stefania negli anni, senza mai risparmiarsi, per donare fondi e macchinari agli ospedali del Varesotto e del Milanese.

Recente è la donazione da 10 mila euro a sostegno della ricerca dell’unità di genomica dell’ospedale San Raffaele grazie agli amici di Eurotek Srl del patron Roberto Simonini e dell’amico della Casa di Chiara Alessandro Moschillo (collaboratore di Simonini) oltre che dal prezioso supporto avuto dall’amico Marco Quarantotto.

Il prossimo appuntamento è il concerto voluto e sostenuto dall’amico di sempre Fabio Parise, grande fan dei Pink Floyd, che da tempo stava tentando di portare la tribute band IF nel teatro di Sant’Anna, dove Fabio vive e Marco Cirigliano è cresciuto. L’appuntamento è per sabato 21 ottobre alle 21 (info e prenotazioni: 3292169009 – Fabio e 3397316934 – Marco). Il ricavato sarà devoluto all’associazione.

«Siamo convinti che, vista la finalità, gli amici di Sant’Anna e non solo interverranno per ascoltare un grande concerto e contemporaneamente fare del bene, vera Mission della serata. Non vediamo l’ora tutti, e visto l’enorme coinvolgimento di Fabio, lui in primis».