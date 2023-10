Un tubo rotto dell’impianto di riscaldamento allaga il quarto piano dell’ospedale Del Ponte

(immagine di repertorio)

Un rubo rotto nel cantiere per le camere sterili al quinto piano del Padiglione Leonardo ha allagato parzialmente il quarto piano del Del Ponte. L’acqua è cominciata a filtrare la sera di mercoledì scorso. Ben presto si sono allagati alcuni studi medici tra cui quello del Direttore del Dipartimento della donna e del bambino professor Massimo Agosti.

I tecnici dell’Asst Sette Laghi sono intervenuti con tempestività per individuare la causa. Date le piogge abbondanti del giorno precedente, si era ipotizzato un problema al tetto, legato all’installazione delle due camere avvenuta a inizio settimana, ma la verifica ha escluso problemi alla soletta. I tecnici hanno vagliato l’impianto di riscaldamento, individuando un tubo rotto che ostacolava la circolazione dell’acqua.

Per tutta la notte si è lavorato per riparare il danno e verificare che non ci fossero ulteriori problemi nelle tubature. Attorno alle 13.30 di ieri, giovedì, 26 ottobre, l’emergenza è rientrata. Il quarto piano è stato asciugato anche se rimangono alcune macchie sul soffitto e nel parenti che occorrerà sistemare non appena asciutte.

Nessuno problema si è registrato per la normale attività medica al quinto e al quarto piano del padiglione Leonardo.