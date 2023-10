Una camminata per scoprire Casbeno e Bobbiate: organizza il consiglio di quartiere 4 a Varese

Sabato 21 ottobre il consiglio di quartiere 4 organizza una camminata lungo un tratto del sentiero che percorre il Parco Plis Cintura Verde Sud, per scoprire i lavatoi e le bellezze presenti sul percorso.

Il ritrovo è alle 10 al lavatoio di Casbeno, si scende poi per via Mirasole, via Maneggio, attraversando via Corridoni fino al vivaio. Si prosegue lungo il sentiero che porta al lavatoio di Bobbiate, poi in via Perla, via Colle verde, via Verga, via Castellini, via Angeloni, via Calogero Marrone terminando alla stazione di Casbeno.

La passeggiata attraversa l’area agricola un tempo coltivata ad ortaggi, oggi dedicata al florovivaismo, coltivazione di mele, olive e produzione di miele. L’evento è promosso dal Consiglio di Bosto, Casbeno, Campigli e Schiranetta. Per proposte, segnalazioni e informazioni: consiglioquartiere4@comune. varese.it.