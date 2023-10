Una casa per proteggere: lo Studio Ingegneria Noemi Milani apre la nuova sede di Gallarate

Non c’era momento migliore, per aprire la nuova sede, della “Settimana europea per la sicurezza e la salute sul lavoro”: lo Studio Ingegneria Noemi Milani Srl, attivo nella consulenza professionale alle imprese in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, tutela ambientale e formazione

La nuova sede di Gallarate è stata presentata con un momento di festa agli stakeholder del territorio, aziende, amministrazione comunale, partner. Uno spazio di 450 metri quadrati, progettati da zero e cuciti su misura delle esigenze dei propri collaboratori e delle imprese-clienti, che vuole essere un punto di riferimento al servizio della comunità economica e sociale.

Con dieci dipendenti tra cui sei ingegneri e quattro collaboratori esterni, eroga ventidue tipologie di corsi di formazione ad un portafoglio di imprese-clienti, attive sia sul territorio varesino sia nella metropoli milanese, con un numero di organico che spazia da 10 a 250 circa persone. Nel 2022, i lavoratori formati da Studio Milani sono stati 2758 per un totale di 2870 ore di formazione. Numeri che, grazie alla fiducia dei clienti e alla rete creata insieme a vari attori del territorio, sono in costante crescita. Da qui la necessità di maggiori spazi.

Lo spiega così il direttore Roberto Curioni (nella foto di apertura con la titolare Noemi Milani): «Si tratta di uffici che non costituiscono solo la nuova sede dello Studio Ingegneria Noemi Milani, la quarta dalla nostra nascita, 15 anni fa, ma rappresenta il raggiungimento di obiettivi per noi fondamentali, che nel tempo hanno determinato una crescita sotto diversi aspetti. A livello di organico, oggi, in totale, siamo in dieci, con sei ingegneri che lavorano con noi in questi spazi. A livello economico, da quel 2008 siamo cresciuti parecchio. Nel 2012 siamo diventati una S.r.l., nel 2020 ci siamo trasformati in Società Benefit e con una crescita annua del +10%, siamo arrivati, oggi, a superare il milione di euro di fatturato. Senza dimenticare che siamo cresciuti anche in termini di partnership sviluppate sul territorio con stakeholder, sia pubblici, sia privati, attivi in diversi settori».

Una sala corsi più grande per le imprese che si rivolgono per la formazione dei propri dipendenti; uno spazio nuovo per un servizio sinergico ed integrato, ovvero un ufficio per il medico del lavoro; diverse aree dedicate a riunioni e meeting, anche in remoto, a disposizione di quelle aziende che hanno necessità di spazio. In pratica, aule che possono essere usate come una sorta di coworking. Queste le novità della nuova sede.

La benedizione degli spazi di via Venegoni 28. All’inaugurazione presenti anche il sindaco di Gallarate Andrea Cassani e gli assessori Claudia Mazzetti e Rocco Longobardi

Al centro della progettazione dei nuovi uffici, due parole chiave: sostenibilità e persone. «L’approccio che amiamo avere ha anche un riflesso etico. Quelli al centro della nostra attività sono temi delicati che cerchiamo di fare nostri per poi condividere con i clienti valori e idee per la protezione del capitale umano e del capitale investito: una protezione che, se fatta con costanza ed impegno, è una garanzia di arricchimento del valore per tutte le organizzazioni» sottolinea la titolare Noemi Milani. «L’intento che guida i nostri servizi e la nostra vision, è quello di migliorare le condizioni di benessere della collettività, a partire dagli ambienti di lavoro fino alla protezione delle infrastrutture. Ecco il motivo per cui questi nuovi uffici sono stati realizzati scegliendo, con la massima attenzione, materiali adeguati in ottica di risparmio energetico e sistemi ecocompatibili per il rispetto dell’ambiente. La sostenibilità la si persegue con progetti concreti. Anche nelle infrastrutture».

Il posizionamento in una zona semicentrale di Gallarate, precisamente in via Venegoni 28 a un minuto dal casello autostradale, non è stato scelto a caso. Il criterio seguito è quello di rispondere alle esigenze di vicinanza sia degli stakeholder del territorio varesino, sia di quei clienti e quelle istituzioni della metropoli milanese con cui Studio Milani ha sempre più rapporti.

In merito al futuro, invece, la previsione di crescita dello Studio Ingegneria Noemi Milani è quella di raddoppiare i numeri. Una prospettiva positiva che, però, è accompagnata dal problema condiviso con molte altre imprese del territorio: l’attrazione di nuovi talenti: «La crescita in termini di risultati economici potrebbe trasformarsi anche in un potenziamento del nostro organico. Abbiamo in programma assunzioni che, però, facciamo fatica a concretizzare», racconta ancora il direttore Curioni. «Anche per questo abbiamo investito nella nuova sede che inauguriamo oggi: per essere più competitivi sul mercato del lavoro. Ci auguriamo che un ambiente di lavoro moderno ed accogliente, ricco di competenze, possa essere uno stimolo per profili qualificati a sperimentare nuove esperienze con noi».