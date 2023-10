Una castagnata al Poggio di Luvinate per gli amici del Campo dei Fiori

L’associazione Amici del Campo dei Fiori organizza per domenica 8 ottobre una castagnata.

Il ritrovo è al Poggio di Luvinate, in località Zambella, a partire dalle 12 per una festa aperta a tutti: soci e simpatizzanti.

Oltre alle caldarroste in abbondanza, ci saranno anche panini con la salamella e torte.

La manifestazione gode del patrocinio del comune di Luvinate, e vede come partner il parco Campo dei Fiori e la Fondazione Comunitaria del Varesotto. In caso di maltempo, la manifestazione è rimandata per domenica 15.