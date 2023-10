Una castagnata nel parco Alto Milanese per salutare l’autunno

Tante attività aspettano chi parteciperà: innanzitutto, vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti, che andrà a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano

Si terrà domenica 22 Ottobre la grande castagnata d’autunno al Parco Alto Milanese.

L’appuntamento è alla zona della Pientina – Ingresso del Portale di Castellanza – Parcheggio di via

Azimonti per un pomeriggio al Parco Altomilanese che saluta l’autunno tra i colori del parco, con caldarroste e Vin Brulé gratuito, musica popolare, tanti spettacoli e animazioni per i più piccoli.

Dalle 14 in poi tantissime attività aspettano chi parteciperà: innanzitutto, vin Brulè e castagne a offerta libera per tutti. Le offerte andranno a sostenere i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e

Legnano.

Dalle 15 in poi ci sarà il trucca bimbi, alle 16 invece lettura animata presso l’Aula nel bosco con “La vera storia dei tre porcellini” a seguire concerto di musica popolare degli “Amis de l’osteria“.

La castagnata è organizzata dal Consorzio Parco Altomilanese con i gruppi Alpini di Castellanza, Busto Arsizio e Legnano.