Una cerimonia al tempio votivo di Duno per ricordare tutti i medici d’Italia

Sabato 21 ottobre 2023, in prossimità del giorno di San Luca, patrono dei camici bianchi, l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Varese organizza una cerimonia commemorativa a ricordo di tutti i Colleghi caduti in servizio e di quelli scomparsi a causa del covid. La cerimonia si svolgerà presso il Tempio Votivo dei Medici d’Italia a Duno, a partire dalle ore 10.30.

Una messa sarà celebrata dal Cardinal Oscar Cantoni, Vescovo di Como. Al termine della funzione religiosa, è prevista la benedizione alle lapidi del Sacrario. In una nuova stele sono stati incisi i nomi di alcuni medici morti per covid. Sarà anche ricordato Padre Giuseppe Ambrosoli, medico e missionario, proclamato Beato il 20 novembre scorso.

«Un momento solenne per il nostro Ordine – sottolinea il presidente Dottoressa Giovanna Beretta – , un’occasione per riflettere sui valori della nostra professione. Ricordiamo i colleghi scomparsi, consapevoli che dal loro sacrificio traiamo energie e motivazioni per il futuro della nostra professione». L’Ordine dei Medici di Varese ha promosso inoltre la realizzazione di un video sul Tempio Votivo dei Medici d’Italia (che presto verrà diffuso sui canali social) e di un numero monografico del Bollettino dell’Ordine dei Medici di Varese distribuito in occasione della cerimonia a Duno e poi recapitato a tutti i medici iscritti all’Ordine.