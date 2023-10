Una corona al Sacrario di Redipuglia per rendere omaggio a due sergenti schiannesi

Una Commemorazione al Sacrario di Redipuglia onora due eroi della Prima Guerra Mondiale.

Domenica 29 ottobre, una solenne cerimonia si è svolta al Sacrario di Redipuglia, nella regione del Friuli Venezia Giulia, per onorare e ricordare due valorosi sergenti originari di Schianno, Malacchia Macchi e Giuseppe Martignoni, sepolti in questo luogo sacro, che persero la vita durante la prima guerra mondiale.

L’organizzatore di questa toccante visita, Marco Zanetti, ha voluto rendere omaggio a questi due eroi con parole cariche di significato e profonda emozione. Ha dichiarato: “In questo luogo sacro, dove riposano più di 100.000 giovani, con rispetto ed emozioni profonde, siamo venuti da Schianno per ricordare e rendere omaggio ai nostri due compaesani: sergente Macchi Malacchia di Luigi e sergente Martignoni Giuseppe che qui riposano in pace. Questi due combattenti, che qui hanno donato la loro giovane vita per il nostro paese e per tutti noi, sono morti gloriosamente sacrificandosi senza esitare, compiendo il loro dovere nonostante le sofferenze di una guerra spietata. Lasciamo questo semplice omaggio a ricordo e come segno di immensa gratitudine da parte della comunità di Schianno.”

Questa commovente cerimonia ha rappresentato un tributo alla memoria di due coraggiosi uomini che hanno sacrificato tutto per la loro nazione. Il Sacrario di Redipuglia è un luogo di grande importanza storica e simbolica, poiché ospita le spoglie di numerosi giovani caduti durante la prima guerra mondiale. Questi eroi, tra cui i sergenti Malacchia Macchi e Giuseppe Martignoni, hanno dato la propria vita con coraggio e dedizione in un periodo segnato da sofferenze e sacrifici.

La deposizione di una corona in loro onore è stata l’atto finale di questa commovente cerimonia, un gesto di profondo rispetto e riconoscenza per i sacrifici compiuti da questi due sergenti.