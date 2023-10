Una dentatura fissa con tecnologia di ultima generazione in 24 ore

L’implantologia a carico immediato è una tecnica implantologica odontoiatrica che permette l’inserimento degli impianti all’interno delle ossa mascellari o mandibolari e l’applicazione delle protesi dentarie nell’ambito di un’unica operazione chirurgica.

Implantologia a carico immediato: in cosa consiste

Con il termine «carico immediato» si intende la tecnica attraverso la quale si inseriscono gli impianti dentali e, nella stessa seduta, si fissano gli elementi dentali fissi.

Il trattamento, che varia a seconda del caso clinico, è realizzabile in meno di ventiquattr’ore, inserimento dei denti compresi con una fibra brevettata all’interno che da resistenza al manufatto protesico che sarà sollecitato dalla forza masticatoria esercitata dai pazienti.

I vantaggi per il paziente

Denti fissi in 24 ore: chi si sottopone a implantologia a carico immediato ha la possibilità di avere, quindi, i denti fissati già nella prima seduta odontoiatrica, in un solo intervento, senza traumi intra e post operatori.

Il paziente non dovrà più adeguarsi, quindi, a lunghi periodi di guarigione in assenza dei denti dopo l’inserimento degli impianti.

L’iter pre-intervento: valutazione di idoneità

Prima di procedere all’intervento, è buona prassi valutare tutte le casistiche ed effettuare una precisa diagnosi. In questo, gli odontoiatri specialisti in chirurgia, sono supportati da attrezzature di ultima generazione come la Tac 3D digitale, tecnica radiografica che consente di identificare con molta chiarezza e precisione le anomalie della panoramica dentale, offrendo immagini di altissima qualità e valutabili a 360°.

Il paziente, quindi, effettua prima di tutto una tac 3D digitale per avere una diagnosi precisa e per poter programmare l’intervento in modo oculato. Sulla base delle immagini ottenute, lo specialista in chirurgia potrà così scegliere per qualità, quantità, altezza e misure esatte degli impianti, come intervenire. Anche grazie a questo scrupoloso iter sono migliaia gli impianti inseriti con successo

Intervento di implantologia in sedazione cosciente

Gli interventi di riabilitazione implantare e chirurgici possono essere eseguiti in regime di sedazione cosciente: questo consente di superare la «paura» del dentista.

Con la presenza di un medico anestesista che, affianca il chirurgo, vengono somministrati dei farmaci a uso ambulatoriale che evitano che il paziente avverta dolore durante la seduta, che la bocca si gonfi e che ci siano disagi nel decorso post operatorio.

Se in passato la paura del dolore della fase implantologica poteva preoccupare, oggi non è più così.

Oltre al dolore, la sedazione cosciente elimina completamente anche l’ansia, nonostante il paziente rimanga sveglio e vigile per tutta la durata della procedura.

La politica di Confident Studi Dentistici all’insegna dell’accessibilità

Proprio l’accessibilità alle cure e l’idea di un’implantologia di qualità, in Italia, a prezzi sostenibili guida le attività di Confident Studi Dentistici.

Il centro di referenza implantare della Brianza vanta migliaia di casistiche di successo e altrettante riabilitazioni eseguite senza stress.

Grazie ad accordi quadri importanti stretti con aziende di fornitura di materiali, laboratori e produttori di attrezzature di ultima generazione, il Gruppo Confident riesce a proporre trattamenti a prezzi altamente concorrenziali, andando apertamente contro le logiche del turismo dentale all’estero: nella clinica di Varese, nelle due cliniche di Milano, così come nelle altre sedi del Gruppo quali, Como, Bresso, Desio e Giussano, è possibile contare sulla professionalità dei tecnici e degli specialisti in chirurgia, sulla qualità dei materiali utilizzati e sulla validità effettiva del rapporto qualità-prezzo, cosa che oltre confine non sempre è possibile fare.

Inoltre, scegliere di sottoporsi a interventi di implantologia all’estero rende impossibili controlli frequenti e regolari. Riottenere una dentatura fissa – in Italia – non è mai stato così accessibile.