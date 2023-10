Una domenica al Sacro Monte per Francesca Ferragni e famiglia

“Un’altra domenica a camminare con tutta la famiglia”: Francesca Ferragni commenta così, in inglese, la galleria di foto che ha postato su Instagram e che la raffigura con Riccardo Nicoletti, il figlio Edoardo e il cane Gabri, in un luogo ben noto e amato dai varesini: il sacro monte.

Galleria fotografica Francesca Ferragni e famiglia al Sacro Monte 4 di 7

Con Edoardo in spalla con uno zaino da trekking, il cane Gabri – un Weimaraner – al guinzaglio e il neomarito al fianco (sono sposati dal 9 settembre scorso) la sorella della star di Instagram Chiara e influencer anch’essa (Ha circa un milione e 500mila follower) ha affrontato, come tanti varesini, la salita della via Sacra, concludendo la gita con una passaggio al santuario e un buon pranzo dalla terrazza del celeberrimo ristorante Montorfano, che ha una vista che arriva alla città di Milano.